Иностранцы ломают голову: так что такое этот Старый Новый год и как его отмечают в Петербурге?

Фраза «Старый Новый год» — яркий пример оксюморона, который ставит в тупик иностранцев, особенно тех, кто впервые слышит об этом уникальном русском празднике. Однако для жителей России и стран бывшего СССР это дополнительный повод собраться с друзьями или семьёй и продлить новогодние торжества. Санкт-Петербург, с его богатой историей и культурой, предлагает особенные способы отметить этот праздник.

Как появился Старый Новый год?

История праздника уходит корнями в смену календарей. До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, но после перехода на григорианский календарь разница между ними стала составлять 13 дней. Новый год, который раньше отмечался 1 января по юлианскому календарю, теперь приходится на ночь с 13 на 14 января.

Праздник сохранился как дань традиции и стал своеобразным «вторым шансом» для тех, кто не успел загадать желания под бой курантов 31 декабря.

Как отмечают в Санкт-Петербурге?

Старый Новый год в Петербурге сопровождается традиционными, атмосферными мероприятиями и своеобразным шармом. Вот основные особенности празднования в городе:

Гуляния и народные забавы

На Невском проспекте и других центральных улицах устраивают праздничные гуляния. Рождественские ярмарки, катки, ледяные горки и музыкальные площадки продолжают работать, а горожане и туристы наслаждаются зимними развлечениями. Посещение музеев и театров

В Петербурге действует единственный в России музей «Старый Новый Год», посвящённый истории новогодних праздников в России. Экспозиция рассказывает, как менялись традиции от Петра I до наших дней. Также популярны театральные представления и концерты, связанные с зимними торжествами. Семейные традиции и застолья

Многие петербуржцы отмечают Старый Новый год дома, за праздничным столом в кругу семьи или с друзьями. Остатки новогодних угощений снова становятся главным украшением стола. А ёлки, наряженные ещё к Новому году, остаются до 14 января, чтобы поддерживать праздничное настроение. Гадания и колядки

Традиции, оставшиеся с языческих времён, актуальны и сегодня. В ночь с 13 на 14 января многие гадают на будущее или «суженого». А в некоторых районах города до сих пор можно встретить детей, колядующих с песнями и стихами. Экологичная переработка ёлок

После праздников в Петербурге организуют специальные пункты приёма ёлок. Собранные деревья перерабатывают в мульчу, которую используют в фермерских хозяйствах или зоопарках. Это экологичная альтернатива их выбрасыванию.

Кто ещё отмечает Старый Новый год?

Этот праздник остаётся популярным не только в России, но и в других странах. Его отмечают в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также в некоторых регионах Швейцарии и даже в странах Магриба, где используют юлианский календарь.

В Санкт-Петербурге Старый Новый год остаётся важной частью культурного календаря, позволяя жителям и гостям города ощутить его уникальную атмосферу ещё раз, прежде чем окончательно прощаться с новогодними праздниками.