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Иностранцы «плюются» от этой новогодней закуски: россияне от нее без ума

Иностранцы «плюются» от этой новогодней закуски: россияне от нее без ума
Какая русская новогодняя закуска вызывает у иностранцев отвращение

Деликатес стоит недешево.

За границей не встречают Новый год с большим размахом. Даже праздничный ужин тех же европейцев может показаться уж очень скромным. К тому же те продукты, которые россияне привыкли видеть на столе, для иностранцев — дикость.

Не стоит и говорить о том, что холодец и селедка под шубой вызывают недоумение у незнакомых с русской кухней людей. К таким сочетаниям они не привыкли, что совсем не удивительно. А вот отвращение к красной икре объяснить невозможно. Деликатес не найти ни в одном супермаркете Европы или США.

Американцам и европейцам просто кажется странным поедание «сырых рыбных яиц». Да и вкус водянистых пузырьков не вызывает никакого восторга, передает Дзен-канал «Этобаза».

Источник фото: Изображение от timolina на Freepik

Общество Кулинария Праздники Туризм Продукты питания
31 декабря 2023 11:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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