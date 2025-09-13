Городовой / Общество / iPhone теперь станет русским: что в Петербурге изменятся с марта 2026 года
iPhone теперь станет русским: что в Петербурге изменятся с марта 2026 года

Опубликовано: 13 сентября 2025 13:14
магазин техники
Фото: Городовой.ру

Привыкли к старым названиям? Отвыкайте.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые требования к оформлению рекламы, ценников и любых коммерческих обозначений. «Городовому» разъяснила детали кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка СПбГУ и руководитель Лингвистической клиники Екатерина Зорина.

По словам эксперта, ключевой момент в том, что обязательное использование русского языка станет нормой почти для всех сфер — от витрин до онлайн-рекламы. Исключение одно — фирменное наименование бренда.

«Вы можете упомянуть марку как Apple, но само коммерческое обозначение — например, iPhone — придётся писать кириллицей: “Айфон”.

То же самое касается любой западной техники и других иностранных товаров. Всё, что попадает под категорию “коммерческое обозначение”, должно быть транскрибировано или переведено на русский язык», — объяснила Зорина.

Формулировка закона звучит жёстко: любая реклама, ценники, вывески и прайс-листы должны быть понятны русскоязычному потребителю.

Это значит, что с весны 2026 года нас ждёт новая реальность:

  • вместо iPhone 16 Pro — «Айфон 16 Про»;
  • PlayStation станет «Плейстейшн»;
  • AirPods — «Эйрподс»;
  • Dyson превратится в «Дайсон».

По сути, англоязычные слова с витрин уйдут. Фирменные названия оставят как есть, но все модели, продукты и линейки будут писать по-русски.

Эксперт подчёркивает: пока не опубликован полный перечень «коммерческих обозначений», правоприменительная практика будет формироваться уже после 1 марта. Но факт один — иностранные бренды в привычном виде исчезнут из ценников и рекламы.

Россия возвращается к кириллице. И теперь «айфон» станет по-настоящему русским.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
