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Испечь кексы можно без специальных формочек: нужная вещь есть на каждой кухне

Испечь кексы можно без специальных формочек: нужная вещь есть на каждой кухне
Как испечь кексы без специальных формочек

Не стоит отказывать себе в удовольствии.

Покупать формы для выпечки кексов или маффинов совсем не обязательно. Смастерить подходящую посуду получится из подручных средств, которые есть на каждой кухне. И тогда хоть каждый день получится радовать домочадцев вкусным десертом.

В конце концов рано или поздно силиконовые изделия приходят в негодность. Покупать новые постоянно просто невыгодно. На выручку придет подходящий по размеру стакан. В него необходимо утрамбовать кусочек пергаментной бумаги, закрепив верхушку канцелярской резинкой.

Получившийся сверток идеально подойдет для того, чтобы залить внутрь тесто. Самодельная формочка будет ничуть не хуже покупной, передает Дзен-канал Technotion.

Источник фото: Изображение от Brian Chan на Unsplash

Общество Кулинария Советы Лайфхак
3 января 2024 08:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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