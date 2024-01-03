Испечь кексы можно без специальных формочек: нужная вещь есть на каждой кухне

Не стоит отказывать себе в удовольствии.

Покупать формы для выпечки кексов или маффинов совсем не обязательно. Смастерить подходящую посуду получится из подручных средств, которые есть на каждой кухне. И тогда хоть каждый день получится радовать домочадцев вкусным десертом.

В конце концов рано или поздно силиконовые изделия приходят в негодность. Покупать новые постоянно просто невыгодно. На выручку придет подходящий по размеру стакан. В него необходимо утрамбовать кусочек пергаментной бумаги, закрепив верхушку канцелярской резинкой.

Получившийся сверток идеально подойдет для того, чтобы залить внутрь тесто. Самодельная формочка будет ничуть не хуже покупной, передает Дзен-канал Technotion.

Источник фото: Изображение от Brian Chan на Unsplash