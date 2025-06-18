Петербург — территория атлантов: разгадку обнаружили в старинных картах

На знаменитой карте «Carta Marina» 1539 года, созданной шведским церковным деятелем и географом Олафом Магнусом, на месте современного Санкт-Петербурга изображен крупный город, гораздо больше других отмеченных на карте населенных пунктов.

Но самое шокирующее — этот город, словно из апокалиптического сна, показан в момент чудовищного взрыва. Рядом с ним зловеще ощетинились пушки, явно символизирующие разрушение… Неужели Петербург — город, возникший из пепла древней катастрофы?

Тайна старого севера: Куда указывает компас древних картографов?

Хотя карта содержит неточности, она ориентирована не на современный север, а на старый северный полюс — Гренландию (Гиперборею). Если повернуть компас на спутниковой карте Google в сторону Гренландии, то на этом месте действительно находится Петербург.

Рядом с городом на карте гордо красуется герб с тремя малыми коронами и одной большой сверху — вероятно, герб Швеции, что лишь добавляет интриги в эту захватывающую детективную историю.

До Петра был город… и взрыв! Что скрывают кирпичи с клеймами и гранитные колонны?

Известно, что до Петра I на месте Петербурга существовал город Ниен, что опровергает миф о том, что город был построен на пустом месте. Но и это еще не все.

Вдоль берегов Финского залива исследователи находят загадочные камни и даже кирпичи с клеймами, словно оставленные древней цивилизацией. А эти величественные крупные блоки и гранитные колонны… Неужели они — осколки погибшей Атлантиды, чудом сохранившиеся под толщей веков?

Архитектурные элементы Петербурга, такие как Ростральные колонны и атланты, лишь усиливают это мистическое ощущение связи с мифами об Атлантиде и атлантах. Вполне возможно, что все не просто так.

Русско-Шведская война

Поскольку карта датируется 1539 годом, взорванный город мог быть связан с Русско-Шведской войной 1495–1497 годов — первой войной между Русью и Швецией.

Война велась за контроль над морскими путями и торговлей в Балтийском море, и завершилась соглашениями, предоставившими право торговли через Выборг. Возможно, разрушение города связано с этими военными действиями, но точные причины и виновники этого кошмара остаются неизвестными.

Разгадка впереди: Переписать историю Петербурга?

Как пишет «Собеседник на скамейке», старая карта «Carta Marina» открывает бездну загадок о прошлом Петербурга и его окрестностей.

Изображение взорванного города на месте современного мегаполиса, наличие шведского герба и археологические находки заставляют пересмотреть традиционные представления о происхождении города.

Пока что эти вопросы остаются предметом дискуссий и исследований, но они открывают новую страницу в истории Северной Европы и России.

Петербург — не просто красивый город на Неве. Это место, хранящее в себе тайны древних цивилизаций и трагические события прошлого. Разгадка этих тайн ждет своего часа, и, возможно, она изменит общее представление об истории не только Петербурга, но и всей Северной Европы