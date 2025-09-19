Городовой / Общество / В ком нуждается Петербург? Профессии, где всегда есть вакантные места
В ком нуждается Петербург? Профессии, где всегда есть вакантные места

Опубликовано: 19 сентября 2025 21:02
Айтишники
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В Петербурге сегодня можно успешно строить карьеру как в цифровых и научных сферах, так и в квалифицированном рабочем деле.

В Петербурге в 2025 году профессия IT-специалиста считается самой престижной среди жителей города.

На второе место вышли ученые и исследователи. На третьем — инженерное сообщество с высшим образованием, потом идут врачи и творческие профессии, сообщает ДП.

IT и будущее

IT-специалисты возглавляют рейтинг в Петербурге уже не первый год. IT-сфера развивается и расширяется, а специалисты в ней становятся успешными.

Переживают возрождение рабочие профессии: увеличивается спрос на специалистов в строительстве, логистике и пищевой промышленности.

Интерес к колледжам и техникумам также растет, особенно если речь идет о профессиях с хорошими перспективами и достойной оплатой.

Автор:
Юлия Аликова
