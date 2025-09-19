В ком нуждается Петербург? Профессии, где всегда есть вакантные места

В Петербурге в 2025 году профессия IT-специалиста считается самой престижной среди жителей города.
На второе место вышли ученые и исследователи. На третьем — инженерное сообщество с высшим образованием, потом идут врачи и творческие профессии, сообщает ДП.
IT и будущее
IT-специалисты возглавляют рейтинг в Петербурге уже не первый год. IT-сфера развивается и расширяется, а специалисты в ней становятся успешными.
Переживают возрождение рабочие профессии: увеличивается спрос на специалистов в строительстве, логистике и пищевой промышленности.
Интерес к колледжам и техникумам также растет, особенно если речь идет о профессиях с хорошими перспективами и достойной оплатой.