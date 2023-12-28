Из форели, горбуши или нерки: пищевой технолог назвала самую вкусную икру

В супермаркетах полно различных вариантов икры — горбуши, нерки, форели и еще множества видов рыб. И обычному покупателю не всегда понятно, в чем между ними разница.

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, какой продукт наиболее полезный и вкусный. Лидером стал весьма неочевидный претендент.

«Польза икры не особо зависит от вида. Пищевая ценность продукта всегда практически одинаковая. Любая икра богата белком, кальцием, фосфором, витаминами А, Д и Е. Поэтому гнаться за дорогой продукцией ни к чему. Как ни странно, горбуша, хоть и считается дешевой рыбой, но ее икра — одна из самых вкусных. Те, кто занимается производством, открыто заявляют об этом», — подчеркнула эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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