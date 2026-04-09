Из-за долгов и ссор: петербурженка зарезала бывшего мужа в Петергофе

Женщину задержали и отправили в СИЗО.

Петербургский суд поместил под стражу в СИЗО 38-летнюю местную жительницу, зарезавшую бывшего супруга в квартире жилого комплекса на Петергофском шоссе.

Женщина, воспитывающая малолетнюю дочь, просила выбрать менее строгую меру пресечения.

По информации «КП-Петербург» от друзей пары, развод случился 2–3 года назад: супруг пристрастился к алкоголю, лишился работы, накопил долги за ЖКХ и жилье.

На допросе она пояснила, что измоталась от помощи ему без взаимности и в ходе очередной ссоры схватила нож.

Смерть наступила от четырех ножевых ранений в шею. 7 апреля подозреваемую задержали и обвинили в преступлении.

Обвиняемая пробудет в СИЗО до 31 мая 2026 года включительно, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы в колонии. Ребенка забрала к себе бабушка.