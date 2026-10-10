Как булыжник превращается в шедевр: отправляемся на самую необычную экскурсию в Петербурге

В Строгановском дворце пройдет выставка «Стекло и камень». Это не просто прогулка с гидом, а живой диалог двух экспертов.

В чем фишка экскурсии?

Обычно в музеях нам рассказывают только про красоту и стиль. Но на этот раз всё иначе. Вести экскурсию будут два человека: искусствовед из Русского музея и геолог из знаменитого Института Карпинского.

Наука и искусство объединятся. Вы узнаете не только то, как мастера создают свои шедевры, но и какую историю хранит сам материал. Никакой сухой теории — только интересные факты простым языком.

От уральских недр до хрупкого стекла

Что же можно будет увидеть? На выставке собрали уникальные экспонаты:

Редкие минералы из города Сатка. Это на Урале. Данный регион — настоящая кладовая планеты. Геология там настолько богатая, что тамошние камни похожи на готовые картины, созданные самой природой.

Это на Урале. Данный регион — настоящая кладовая планеты. Геология там настолько богатая, что тамошние камни похожи на готовые картины, созданные самой природой. Шедевры из художественного стекла. Вы увидите, как человек научился укрощать огненную стихию и превращать обычный песок в изящные скульптуры.

Эксперты покажут, как дикий камень из глубин Земли проходит путь до музейной витрины.

Причем здесь граф Строганов?

Место для такой выставки выбрали идеальное. Бывший хозяин дворца, граф Александр Строганов, был страстным коллекционером. Он обожал камни и минералы.

В свое время граф создал знаменитый «Минеральный кабинет» — один из лучших в России. Он тратил огромные деньги на поиск редких образцов. Так что эта выставка — дань уважения истории самого дворца и его владельца.

Когда и где встретимся?

Если хотите посмотреть на искусство глазами ученого и наоборот, заносите даты в календарь.

Место: Строгановский дворец (филиал Русского музея).

Строгановский дворец (филиал Русского музея). Даты: 14 и 21 октября.

14 и 21 октября. Время: 17:00.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем удивят обновленные Дудергофские высоты.