Лестницы, горы и широколиственный лес: чем удивят обновленные Дудергофские высоты

Сегодня Дудергофские высоты — это популярное место для пеших прогулок.

Принято считать, что Петербург — абсолютно плоский город, построенный на болотах. Но это не так. На самом юге города есть настоящие возвышенности. Речь идет о памятнике природы «Дудергофские высоты».

Крыша Санкт-Петербурга

Основу этого природного комплекса составляют две крупные горы — Воронья и Ореховая. Именно на Ореховой горе находится самая высокая точка Санкт-Петербурга. Ее высота — 176 метров над уровнем моря.

Природа здесь совсем не похожа на привычную северную. Вместо привычных сосен и болот на склонах растут густые широколиственные леса: дубы, клены, ясени и орешник.

Из-за этого местный пейзаж больше напоминает природу средней полосы России.

Удобная экотропа и богатая история

Сегодня Дудергофские высоты — это популярное место для пеших прогулок. Для гостей здесь обустроена экологическая тропа протяженностью около 2,5 километров.

На маршруте есть всё для удобства:

деревянные лестницы на крутых подъемах;

скамейки для отдыха;

информационные щиты;

смотровые площадки с отличным видом на окрестности.

Гуляя по тропе, можно узнать много интересного. Это место имеет богатую историю. В XIX веке здесь находилось имение императрицы Александры Федоровны, а в годы Великой Отечественной войны на высотах шли жестокие бои за оборону Ленинграда.

Что изменится в ближайшее время?

Недавно территорию заповедника посетили представители Комитета по природопользованию и Дирекции ООПТ. Они оценили состояние тропы и обсудили планы по ее развитию.

В ближайшее время здесь планируют:

Обновить навигацию. Указатели сделают более понятными, чтобы гости легко ориентировались на местности. Добавить интересного контента. На стендах появится больше свежей информации о местных птицах, животных и редких растениях. Повысить доступность. Маршруты хотят сделать удобными для всех: семей с маленькими детьми, пожилых людей и маломобильных туристов.

Главная задача — сделать так, чтобы прогулки оставались безопасными для природы, но стали еще комфортнее для людей.

Как добраться и зачем ехать?

Дудергофские высоты — идеальный вариант для перезагрузки на выходных. Здесь можно подышать свежим воздухом, размяться на подъемах и сделать красивые фотографии.

Как доехать: проще всего добраться на электричке с Балтийского вокзала. Нужно ехать до станции «Дудергоф» (время в пути — около 45 минут).

Вход на территорию памятника природы абсолютно бесплатный.

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