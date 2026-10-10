Лестницы, горы и широколиственный лес: чем удивят обновленные Дудергофские высоты

Принято считать, что Петербург — абсолютно плоский город, построенный на болотах. Но это не так. На самом юге города есть настоящие возвышенности. Речь идет о памятнике природы «Дудергофские высоты».
Крыша Санкт-Петербурга
Основу этого природного комплекса составляют две крупные горы — Воронья и Ореховая. Именно на Ореховой горе находится самая высокая точка Санкт-Петербурга. Ее высота — 176 метров над уровнем моря.
Природа здесь совсем не похожа на привычную северную. Вместо привычных сосен и болот на склонах растут густые широколиственные леса: дубы, клены, ясени и орешник.
Из-за этого местный пейзаж больше напоминает природу средней полосы России.
Удобная экотропа и богатая история
Сегодня Дудергофские высоты — это популярное место для пеших прогулок. Для гостей здесь обустроена экологическая тропа протяженностью около 2,5 километров.
На маршруте есть всё для удобства:
- деревянные лестницы на крутых подъемах;
- скамейки для отдыха;
- информационные щиты;
- смотровые площадки с отличным видом на окрестности.
Гуляя по тропе, можно узнать много интересного. Это место имеет богатую историю. В XIX веке здесь находилось имение императрицы Александры Федоровны, а в годы Великой Отечественной войны на высотах шли жестокие бои за оборону Ленинграда.
Что изменится в ближайшее время?
Недавно территорию заповедника посетили представители Комитета по природопользованию и Дирекции ООПТ. Они оценили состояние тропы и обсудили планы по ее развитию.
В ближайшее время здесь планируют:
- Обновить навигацию. Указатели сделают более понятными, чтобы гости легко ориентировались на местности.
- Добавить интересного контента. На стендах появится больше свежей информации о местных птицах, животных и редких растениях.
- Повысить доступность. Маршруты хотят сделать удобными для всех: семей с маленькими детьми, пожилых людей и маломобильных туристов.
Главная задача — сделать так, чтобы прогулки оставались безопасными для природы, но стали еще комфортнее для людей.
Как добраться и зачем ехать?
Дудергофские высоты — идеальный вариант для перезагрузки на выходных. Здесь можно подышать свежим воздухом, размяться на подъемах и сделать красивые фотографии.
Как доехать: проще всего добраться на электричке с Балтийского вокзала. Нужно ехать до станции «Дудергоф» (время в пути — около 45 минут).
Вход на территорию памятника природы абсолютно бесплатный.
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