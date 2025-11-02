Как Екатерина II писала пьесы для укрепления самодержавия: чем запомнилось 2 ноября в истории Петербурга

2 ноября — дата, насыщенная событиями, которые оставили свой след в летописи Санкт-Петербурга.

Это дни, когда переплетаются триумфальные моменты, культурные прорывы и даже зарождение новых литературных течений, демонстрируя многогранность жизни Северной столицы.

1721: Титул Императора и серебряные свидетельства

В 1721 году, после подписания Ништадтского мирного договора, ознаменовавшего завершение Великой Северной войны, произошло знаковое событие. Сенат «поднес» Петру I титул Императора — Отца Отечества.

В память об этом триумфе были выпущены медали. На их аверсе — библейский сюжет: Ноев ковчег и голубь с оливковой ветвью, символизирующий мир после «потопа северной войны».

Надпись гласила:

«Союзом мира связуемы. В неистате по потопе северныя войны 1721».

На реверсе же было начертано:

«В(еликому) и Б(лаговерному) Щ(астливому) Гдрю Петру I имянем и делами предивными императору и отцу по двадесятолетних триумфов Север усмирившему сия из серебра домашняго медалия усерднейше приносится».

Этот «великий потоп» стал символом возрождения и укрепления России. Интересно, что спрос на эти медали был столь велик, что в 1740 году было разрешено их частное изготовление, а старые штемпели заменялись новыми, и копирование продолжалось вплоть до XIX века.

1790: Екатерина II как драматург

2 ноября 1790 года Эрмитажный театр стал сценой для премьеры исторической пьесы Екатерины II «Начальное управленiе Олега. Подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя театральныхъ обыкновенныхъ правилъ».

Императрица стремилась укрепить среди своих подданных идею о незыблемости самодержавия, используя для этого не только политические, но и культурные инструменты.

1792: «Санкт-Петербургские врачебные ведомости»

2 ноября 1792 года ознаменовалось важным событием для развития российской медицины — в свет вышел первый медицинский журнал в стране под названием «Санкт-Петербургские врачебные ведомости».

Редакторы, члены «кружка немецких врачей» Уден и Клейнеш, заложили основу для дальнейшего обмена медицинскими знаниями.

Подписка стоила 2 рубля 50 копеек в Петербурге и 5 рублей за его пределами, распространяясь по всей России. Журнал просуществовал до июля 1794 года, оставив значимый след в истории медицинской прессы.

1831: «Паллада» выходит в плавание

2 ноября 1831 года на Охтинском Адмиралтействе был заложен легендарный фрегат «Паллада», под руководством выдающегося судостроителя Вениамина Стокке.

Первым его капитаном стал капитан-инженер Павел Нахимов.

Однако, помимо уникальных судовых новшеств, фрегат увековечил свое имя в истории благодаря роману И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада“», который стал настоящим литературным событием.

1894: Начало новой эры

2 ноября 1894 года ознаменовалось вступлением на престол последнего российского императора — Николая II. Церемония прошла в Крыму, в Ливадии, где незадолго до этого скончался его отец, Александр III.



Николай II вошел в историю не только как монарх, но и как первый, кто предпринял попытки стать «глобальным миротворцем».



В 1898 году с его подачи была опубликована нота о всеобщем ограничении вооружений, а затем разработана программа международной мирной конференции.



Интересный факт: внешнее сходство Николая II с его двоюродным братом, будущим английским королем Георгом V, было настолько поразительным, что даже близкие родственники часто путали «Ники» и «Джорджи».

1927: Ленинградский бассейн

2 ноября 1927 года в Ленинграде был построен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР. Расположенный в здании Благородного пансиона, он имел длину 25 метров.

Многократно реконструированный, сегодня этот бассейн носит название «Юность», продолжая служить горожанам.