«Живые кареты» Невского проспекта: чем запомнилось 8 сентября в истории Петербурга

8 сентября — день, который в разные годы ознаменовался значимыми событиями в истории Петербурга.
1768: Начало прививок от оспы
8 сентября 1768 года Екатерина II поручила английскому доктору Томасу Димсдейлу начать делать в России прививки от оспы.
Императрица сама стала первым добровольцем, пройдя испытание препаратом, что способствовало успешному внедрению вакцинации.
1801: Заложен Казанский собор
8 сентября 1801 года в присутствии Александра I был заложен Казанский собор.
Строительство завершилось в 1811 году, сделав храм одним из крупнейших культовых сооружений Петербурга.
1812: Рождение Натальи Пушкиной
8 сентября 1812 года родилась жена поэта Александра Пушкина — Наталья Пушкина, урожденная Гончарова.
Их история любви, сопровождавшаяся преодолением трудностей, привела к свадьбе и рождению четырех детей.
1847: Появление первого общественного транспорта
8 сентября 1847 года в Петербурге появились первые общественные многоместные кареты — омнибусы, курсировавшие по Невскому проспекту.
1904: Открытие женских сельскохозяйственных курсов
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", 8 сентября 1904 года были открыты женские сельскохозяйственные курсы — предшественник нынешнего Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.
1941: Начало блокады Ленинграда
8 сентября 1941 года — дата, навсегда запечатленная в истории города как начало блокады Ленинграда.
Захват Шлиссельбурга гитлеровскими войсками замкнул кольцо блокады, продлившейся 872 дня. Связь с «большой землей» поддерживалась лишь по воздуху и через Ладожское озеро.