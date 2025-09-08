Городовой / Город / «Живые кареты» Невского проспекта: чем запомнилось 8 сентября в истории Петербурга
«Живые кареты» Невского проспекта: чем запомнилось 8 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 8 сентября 2025 08:02
«Живые кареты» Невского проспекта: чем запомнилось 8 сентября в истории Петербурга
Городовой ру

Истоки Невы под контролем врага, рождение супруги поэта и рождение Версаля — все события, которые изменили Северную столицу.

8 сентября — день, который в разные годы ознаменовался значимыми событиями в истории Петербурга.

1768: Начало прививок от оспы

8 сентября 1768 года Екатерина II поручила английскому доктору Томасу Димсдейлу начать делать в России прививки от оспы.

Императрица сама стала первым добровольцем, пройдя испытание препаратом, что способствовало успешному внедрению вакцинации.

1801: Заложен Казанский собор

8 сентября 1801 года в присутствии Александра I был заложен Казанский собор.

Строительство завершилось в 1811 году, сделав храм одним из крупнейших культовых сооружений Петербурга.

1812: Рождение Натальи Пушкиной

8 сентября 1812 года родилась жена поэта Александра Пушкина — Наталья Пушкина, урожденная Гончарова.

Их история любви, сопровождавшаяся преодолением трудностей, привела к свадьбе и рождению четырех детей.

1847: Появление первого общественного транспорта

8 сентября 1847 года в Петербурге появились первые общественные многоместные кареты — омнибусы, курсировавшие по Невскому проспекту.

1904: Открытие женских сельскохозяйственных курсов

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", 8 сентября 1904 года были открыты женские сельскохозяйственные курсы — предшественник нынешнего Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

1941: Начало блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года — дата, навсегда запечатленная в истории города как начало блокады Ленинграда.

Захват Шлиссельбурга гитлеровскими войсками замкнул кольцо блокады, продлившейся 872 дня. Связь с «большой землей» поддерживалась лишь по воздуху и через Ладожское озеро.

Автор:
Ксения Пронина
