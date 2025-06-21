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Как Германия победила подростков на самокатах: без криков и скандалов — только штрафами

Опубликовано: 21 июня 2025 11:01
самокатчик
Как Германия победила подростков на самокатах: без криков и скандалов — только штрафами
Фото: Городовой.ру

В России только начали бороться с лихачами.

Весна. В России это запах черёмухи, мошкара, грядки, но в последнее время — ещё и дыр-дыр-дыр из каждого переулка. Подростки выкатили свои питбайки, самокаты, мопеды и начали устраивать дорожный армагеддон.

Без шлемов, без прав, без тормозов — зато с уверенностью бессмертных богов. И всё бы ничего — да только в случае ДТП виноват будет тот, кто ехал по правилам.

А кто не ездит — тот страдает от их ревущей братии на тротуарах, во дворах и по зебрам. У нас к ним принято апеллировать словами, ремнём или «воспитательной беседой». Но есть одна страна, где всё решили совсем иначе. И при этом — без визга.

Немецкий подход: шлем, страховка и ответственность родителей

В Германии никто не запрещал самокаты и мини-мотоциклы. Наоборот — катайся в удовольствие. Но только по специально отведённым дорожкам. Без шлема не выйдешь.

Без страховки — не выедешь. Хочешь кататься? Оформи бумажки, пройди бюрократический отсев. Самое важное: если подросток нарушил — платят родители. И платят столько, что семейный бюджет резко становится меньше.

Один раз — заплатишь базовую ставку. Второй раз — сумма вырастет в разы, а в твою характеристику как родителя внесут галочку. Мол, неблагонадёжен.

Такой потом не получит повышение, не встанет во главе отдела, не станет госслужащим. Потому что: если не смог воспитать сына — зачем тебе коллектив?

Последствия — как профилактика

А ребенку? Ему — та же система: если попался повторно, путь в престижные учебные заведения может закрыться. Потому что они смотрят не только на оценки, но и на поведение. А за ребенком уже следит полиция и опека.

В итоге в Германии нет орд камикадзе на самокатах, потому что:

  • Штраф — это реально больно.
  • Родители отвечают финансово.
  • Соцпозиция семьи зависит от поведения ребёнка.

Немецкий рецепт прост: хочешь кататься — катайся, но сначала научись думать. Или пусть думают те, кто дал тебе руль.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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