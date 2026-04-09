Как говорят в Санкт-Петербурге — шаурма или шаверма?

«Шаверма» в Санкт-Петербурге — это не просто вариант названия блюда, а отражение истории, культуры и гастрономических предпочтений города.

В Санкт-Петербурге принято говорить «шаверма», а не «шаурма». Это не просто вопрос произношения — это часть культурного кода города, отражение его истории и гастрономических традиций.

Почему именно «шаверма»?

Разница в названии связана с историей появления блюда в России. В 1990-х годах шаурма пришла в страну с мигрантами из разных регионов. В Москву её привезли выходцы из стран Ближнего Востока (Ливана и Сирии), где произношение ближе к слову «шаурма». В Санкт-Петербурге же закрепился вариант «шаверма», который лингвисты связывают с особенностями диалектов других восточных регионов и спецификой транслитерации (буква во втором слоге может читаться и как «у», и как «в»).

Существует две легенды о первом появлении шавермы в Петербурге:

Первый лаваш с мясной начинкой приготовили в 1990 году на площади Мужества или площади Восстания. Название тогда писали латиницей — shawarma, что позже породило разные варианты произношения.

Шаверма впервые появилась в меню ливанского ресторана «Бако-Ливан» в 1989 году, а оттуда начала распространяться по городу.

Особенности петербургской шавермы

Долгое время считалось, что настоящая питерская шаверма готовится только с белым чесночным соусом на основе сметаны или йогурта и без капусты. Однако со временем рецепты стали разнообразнее: сейчас можно найти шаверму с картошкой фри, хумусом, специями, сырным соусом, а также авторские версии с креветками, лососем, осетриной и другими ингредиентами.

В Петербурге сформировалась особая культура потребления этого фастфуда. Существуют мобильные приложения-навигаторы, где пользователи оценивают заведения, анализируя не только вкус блюда, но и атмосферу, обслуживание.

Шаверма как культурный феномен

Шаверма в Санкт-Петербурге — это не просто еда, а символ города. Её называют «шаверменной столицей России». Это блюдо объединяет людей разных социальных слоёв и профессий: в очередях за шавермой можно увидеть студентов, офисных работников, художников и даже чиновников.

В 2021 году в Приморском районе (Школьная улица, дом 106) установили памятник шаверме.

Где попробовать шаверму в Санкт-Петербурге

