Как избавиться от муравьев, тли и слизней: 3 правила от агронома Давыдовой

Июньское утро на даче часто выглядит одинаково: дырявая капуста, скрученная тлей верхушка перца и муравьиные тропы к клубнике. Эти три проблемы связаны в единую цепь: муравьи разносят тлю по растениям, а слизни приходят на сырость и ослабленные листья. Бить надо по всей цепочке сразу, иначе через неделю вредители вернутся.
Агроном с большим стажем, выпускница Тимирязевской с/х академии, заядлая дачница Ксения Давыдова специально для читателей "Городового" рассказала о правилах борьбы с паразитами.
Слизни: сухость и барьеры
Слизни активизируются к концу июня из-за теплых ночей и влаги.
- Первое — перенесите полив на утро. К ночи земля подсохнет, и слизням станет неудобно ползти.
- Второе — барьеры вокруг капусты и салата: зола (слой 2 см), яичная скорлупа или хвойный опад.
- Третье — доски-ловушки: кладите доску между грядками вечером, утром собирайте слизней в ведро с соленой водой. За неделю популяция падает в разы.
Муравьи: бейте по гнезду
Поливать тропу кипятком бесполезно — матка остаётся. Найдите гнездо, проследив за муравьями утром. Разрыхлите верхний слой, засыпьте смесью золы, соды и молотой корицы. Пролейте горячей водой (около 70°C) и накройте чёрной плёнкой на 2 суток. Корица сбивает муравьиные следы, а вода добивает матку. При необходимости повторите.
Тля: опрыскивайте снизу
Тля сидит на нижней стороне листа. Раствор: 300 г хозяйственного мыла + 2 ст. ложки масла + 1 ст. ложка соды на 10 л воды. Опрыскивайте вечером, через 3 дня повторите. Для зелени используйте настой луковой шелухи (стакан на литр кипятка, сутки настоя). И привлекайте божьих коровок — оставляйте цветущий укроп, их личинки съедают до 50 тлей в день.
Чего не делать
Не лейте кипяток без подготовки, не используйте соль на дорожках (убивает почву) и нашатырь (жжёт листья). Готовые приманки опасны для животных и детей.
Вывод
Комплексный подход работает быстрее и дешевле химии. Начните с трёх шагов: доски от слизней, корица в муравейник и мыльный раствор от тли. Результат увидите через 4–5 дней.
Личный опыт
Я в Подмосковье пользуюсь этой схемой пять лет. Трачу около 180 рублей за весь июнь. Капуста целая, перец чистый, клубника не тронута. Пара слизней остаётся, но урона они уже не наносят.
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