Как лучше покупать Geely Monjaro – у дилера или через параллельный импорт: стоит ли рисковать ради 1 млн рублей

Опубликовано: 13 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
За что переплачивает официальный покупатель

Китайский кроссовер Geely Monjaro прочно обосновался в топе продаж в России, несмотря на высокую цену. Это единственный автомобиль дороже 4 млн рублей, который покупают так же активно, как массовые бюджетные модели.

Интересно, что почти 30% таких машин ввозят в страну неофициально, без гарантии. Однако это не смущает автолюбителей, в результате чего люди идут на риск ради выгоды.

Самый "европейский китаец"

Дело в том, что у Geely Monjaro общая платформа и технологии с автомобилями Volvo. Именно это привлекает водителей, которые устали от старых BMW или Lexus. Автомобиль дает ощущение премиум-класса, но при этом стоит дешевле европейских аналогов. Именно поэтому бывшие владельцы дорогих иномарок массово пересаживаются на этот китайский кроссовер.

Дилер или параллельный импорт

При покупке у официального дилера владелец получает полную гарантию с бесплатным ремонтом и эвакуатором. В автомобиле сразу будет сделана полная русификация всех кнопок и меню на экране.

Также машина оснащается зимним теплым пакетом, куда входит подогрев руля, лобового стекла и всех сидений. Дополнительным бонусом идет улучшенная защита от ржавчины, а также доступные запчасти.

Однако покупка "серой" машины привлекает существенной экономией - от 1 до 1,3 миллиона рублей. Например, у официального дилера цена стартует от 4,3 млн, а параллельный "китаец" можно найти за 3,1 млн рублей.

Главный минус в том, что все остальные заботы - перевод на русский язык, установка подогревов и ремонт - ложатся на плечи покупателя. В то же время экономия в миллион рублей перевешивает риски для каждого третьего владельца Monjaro, отмечает портал "Зато не в кредит".

Ранее "Городовой" рассказал, как убрать ржавчину на кузове за 30 минут.

