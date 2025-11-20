«Дешевое — для нищих, дорогое — для дураков»: как не стать жертвой ценовых игр в магазине

На полках супермаркетов разворачивается настоящая битва за внимание покупателя. Можно представить две пачки пельменей: одна за 200 рублей с яркой упаковкой, другая за 600 — с пометками «фермерские», «эко», «премиум».

В голове возникает дилемма: стоит ли переплачивать за бренд или же брать дешевый продукт — это заведомо компромисс с качеством?

Правды нет ни в одном из суждений, ведь главный трюк современных магазинов — внушить, что цена напрямую равна качеству. Покупателей намеренно сталкивают лбами, заставляя выбирать между «дешево и сердито» и «дорого и богато».

Однако, как известно, «умные люди смотрят не на ценник. Они смотрят на состав».

Когда высокая цена — пустой звук: 3 категории товаров

Существуют целые группы товаров, где разница в цене на 90% обусловлена маркетинговыми уловками. Производители вкладывают значительные средства в рекламу, чтобы покупатели переплачивали за бренд, а не за реальное содержимое.

Простые базовые продукты. Соль, сахар, мука, сода, гречка, рис, овсянка (не быстрого приготовления). Состав соли «Экстра» за 15 рублей и соли в красивой баночке за 150 рублей идентичен: «Соль поваренная пищевая».

Человек платит 135 рублей за баночку, а не за улучшенное качество. То же самое касается муки высшего сорта или гречки.

«Это просто гречка. Не ведитесь», — советуют эксперты.

Лекарства-аналоги. В аптеках часто предлагают разрекламированные препараты по высокой цене. Вместо этого стоит спросить у фармацевта об аналоге с тем же действующим веществом. Зачастую он стоит в 3-5 раз дешевле.

«Вы платите не за лечение, а за то, чтобы этот препарат показали по телевизору», — отмечается в аналитических обзорах.

Ключевой фактор — графа «Действующее вещество». Если оно совпадает, эффект будет идентичным.

Отбеленная и очищенная продукция. Белый рис, мука высшего сорта — результат обработки, убивающей почти все полезные свойства. В таких продуктах остаются в основном «пустые углеводы».

Часто более дешевые «серые» аналоги — нешлифованный рис, мука 1-го или 2-го сорта — гораздо полезнее.

На чем экономить нельзя: когда скупой платит дважды

Существуют товары, где попытка сэкономить может обернуться проблемами со здоровьем или испорченным ужином. Здесь мы платим за качество сырья и честность производителя.

Мясо, колбасы, сосиски, пельмени. Это категория №1 по количеству обмана.

«Что искать в составе: На первом месте должно стоять мясо: „свинина“, „говядина“. Если вы видите на первом месте „мясо птицы механической обвалки“ — бегите. Это перемолотые кости, хрящи и кожа», — предупреждают специалисты.

Следует избегать слов «мясной продукт» или «растительно-мясный продукт», так как мяса в них может быть меньше, чем сои, крахмала и воды. Чем короче состав — тем лучше. Предпочтение стоит отдавать продуктам, сделанным по ГОСТ, а не по ТУ.

Молочные продукты (творог, сыр, сливочное масло). Главный враг здесь — дешевые растительные жиры, в частности, пальмовое масло.

«Что искать в составе: Настоящее масло делается только из „пастеризованных сливок“. Всё. Если в составе есть „заменитель молочного жира“ (ЗМЖ) — перед вами не масло, а спред», — гласят правила.

В настоящем твороге — только «молоко» и «закваска». Существует лайфхак: по закону, продукты с «пальмой» не могут называться «масло», «творог» или «сыр». Их маркируют как «маслице», «творожок», «сырный продукт».

Кофе, чай, шоколад. В дешевом растворимом кофе от самого кофе может быть лишь запах. Остальное — цикорий, ячмень и ароматизаторы. В дешевом шоколаде вместо дорогого какао-масла используют растительные жиры.

«Что искать в составе: В хорошем шоколаде на первом месте должно стоять „какао тертое“ и/или „какао-масло“, а не „сахар“», — поясняют эксперты.

Главное правило умного покупателя

Простое и действенное: чем сложнее продукт и чем больше в нем ингредиентов, тем важнее его качество и тем оправданнее более высокая цена.

Соль — простой продукт, колбаса — сложный. Поэтому на соли можно экономить, а на колбасе — нет. Это простое руководство поможет принимать осознанные решения при следующем походе в магазин, позволяя тратить деньги с умом.