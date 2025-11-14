Как одно скандальное обвинение изменило судьбу империи: чем запомнилось 14 ноября в истории Петербурга

Зачем рождались судостроительные гиганты и куда исчезали революционные памятники?

Каждый день истории города на Неве несет в себе отголоски важных событий, которые формировали его облик и судьбу.

14 ноября, в разные годы, стало датой, отмеченной значимыми событиями, от начала работы законодательных органов до рождения промышленных гигантов и возведения памятников.

1907: Дума приступила к работе

В 1907 году, 14 ноября, начала свою работу III Государственная Дума.

Ее формирование происходило на основе «Положения о выборах в Государственную Думу 1907 года», принятого после роспуска II Думы в соответствии со статьей 87 Основных Государственных Законов.

Этот законодательный орган должен был стать важным этапом в политической жизни Российской империи.

1912: начало индустриальной мощи

Но 14 ноября также ознаменовалось и созидательными свершениями. Еще в 1912 году, решением правления общества Путиловских заводов, была основана Путиловская верфь.

Сегодня это предприятие известно как «Северная верфь» и остается одним из ключевых судостроительных заводов Санкт-Петербурга.

Его история — это история развития отечественного судостроения, вклад которого в оборону и экономику страны невозможно переоценить.

1916: слова, изменившие империю

Одним из самых драматичных моментов, связанных с 14 ноября, стала осень 1916 года. Именно в этот день лидер партии кадетов Павел Николаевич Милюков произнес свою знаменитую речь на открытии осенней сессии Государственной Думы.

Его пронзительный вопрос: «Что это? Глупость или измена?», прозвучал как обвинение высших эшелонов власти.

Милюков с думской трибуны заявил о подготовке императрицей Александрой Федоровной и премьер-министром Борисом Штюрмером сепаратного мира с Германией. Свои выводы он подкрепил заметками в иностранных газетах.

«Наглая клевета возымела эффект и ускорила отречение Николая II от престола, февральскую революцию и последующий развал Российской империи», — констатируется в исторических справках, подчеркивая колоссальное влияние этого выступления.

1955: Ленинградский метрополитен

В 1955 году, 14 ноября, Ленинградскому метрополитену указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено имя В. И. Ленина.

Это событие стало символом достижений советской эпохи, подчеркивая важность этого сложного и масштабного проекта.

«Ленинградский метрополитен представляет собой яркое воплощение смелых исканий и вдохновенного комплексного труда рабочих, техников, инженеров, конструкторов, архитекторов, ученых. Он символизирует единый и всё укрепляющийся фронт науки, техники и труда в нашей стране», — отметил К. Е. Ворошилов, вручая награду Ленметрострою.

Памятная доска на станции метро «Невский проспект» до сих пор напоминает об этом событии, увековечивая имя и значение Ленинградского метрополитена.

Таким образом, 14 ноября — это день, в котором переплелись трагические предостережения, созидательные начинания и символы эпохи, каждый из которых оставил свой неизгладимый след в истории Петербурга.