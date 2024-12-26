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Как петербуржцам не нарваться на авто со скрученным пробегом? Самое безопасное место для покупки

26 декабря 2024 12:44
Как петербуржцам не нарваться на авто со скрученным пробегом? Самое безопасное место для покупки
Как петербуржцам не нарваться на авто со скрученным пробегом? Самое безопасное место для покупки
Фото Городовой.ру

Подойдет не всякий дилерский центр.

Хотя официальные дилеры считаются надежными посредниками между покупателями и производителями автомобилей, проверка машин ими зачастую оставляет желать лучшего. Они часто играют роль простого связующего звена, что увеличивает вероятность приобретения автомобиля со скрученным пробегом.

Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист», отметил, что покупка автомобиля у специализирующегося на определенной марке автомобилей дилера снижает этот риск. Такие продавцы хорошо знакомы с особенностями одного конкретного бренда и способны выявить возможные проблемы благодаря наличию необходимого оборудования для диагностики. Это помогает обнаружить следы вмешательства в показания одометра.

Однако, когда речь идет о непрофильных дилерах или перекупщиках, ситуация меняется. Они ограничиваются поверхностной проверкой состояния кузова и диагностикой электронных систем на предмет ошибок. Такой подход не гарантирует выявления всех возможных проблем, включая скрученный пробег.

«Если дилер профильный, машина той же марки, и была выкуплена у предыдущего владельца – это достаточно безопасный вариант. Но риск все равно сохраняется из-за человеческого фактора», — добавил автоэксперт.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
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