Как петербуржцам не нарваться на авто со скрученным пробегом? Самое безопасное место для покупки

Хотя официальные дилеры считаются надежными посредниками между покупателями и производителями автомобилей, проверка машин ими зачастую оставляет желать лучшего. Они часто играют роль простого связующего звена, что увеличивает вероятность приобретения автомобиля со скрученным пробегом.

Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист», отметил, что покупка автомобиля у специализирующегося на определенной марке автомобилей дилера снижает этот риск. Такие продавцы хорошо знакомы с особенностями одного конкретного бренда и способны выявить возможные проблемы благодаря наличию необходимого оборудования для диагностики. Это помогает обнаружить следы вмешательства в показания одометра.

Однако, когда речь идет о непрофильных дилерах или перекупщиках, ситуация меняется. Они ограничиваются поверхностной проверкой состояния кузова и диагностикой электронных систем на предмет ошибок. Такой подход не гарантирует выявления всех возможных проблем, включая скрученный пробег.