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Как петербурженкам выделиться из толпы в 2025 году: три главных аксессуара в гардеробе каждой модницы

6 января 2025 15:03
Стенд с брошами и подвесками
Как петербурженкам выделиться из толпы в 2025 году: три главных аксессуара в гардеробе каждой модницы
Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Что-то даже можно найти в шкафу у супруга или папы.

Аксессуары играют ключевую роль в создании стильного и завершенного образа. Они не только выполняют практическую функцию, но и помогают подчеркнуть индивидуальность, социальный статус и следование модным тенденциям. Стилист Юлия Александрова рассказала Gazeta.SPb о трех аксессуарах, без которых не обойдется ни одна модница в 2025 году.

Галстуки: от мужского дресс-кода к женской моде

Галстуки, ранее считавшиеся исключительно атрибутом школьной формы и мужского делового стиля, в 2025 году триумфально ворвались в женскую моду. Перевернув классические правила, галстуки стали универсальным аксессуаром, который можно носить со всем: от деловых костюмов и рубашек до свитеров, пиджаков и даже платьев. Женщины не ограничены строгими правилами мужского дресс-кода по длине галстука, и могут экспериментировать с различными материалами: шелком, вискозой, полиэстером, кожей, бархатом, денимом, кружевом, а также украшениями, такими как бисер и пайетки. Кастомизация галстука – это простой способ добавить индивидуальности: можно использовать зажимы, броши и медальоны с камнями или жемчугом.

Броши: многообразие и универсальность

Броши уже несколько сезонов подряд остаются на пике популярности, и в 2025 году они продолжат радовать модниц своим разнообразием. Минималистичные и роскошные, миниатюрные и гигантские, в форме цветка и анималистичные, пластиковые и с природными камнями – броши открывают неограниченные возможности для творчества и самовыражения. В отличие от прошлого, когда броши были прерогативой вечерних нарядов, в 2025 году стилисты предлагают носить их каждый день: на бейсболках, перчатках, шарфах, шалях, куртках, джинсовых рубашках, пальто и кардиганах. При выборе этого аксессуара, стилист рекомендует соблюдать принцип соразмерности: хрупким женщинам стоит выбирать маленькие и среднего размера броши, а более крупным – массивные варианты.

Ремни: много – значит модно

Ремни всегда были актуальны, но в 2025 году их количество играет немалую роль. Тренд – носить не один, а сразу несколько ремней. Базовые цвета по-прежнему в моде, но самыми трендовыми станут ремни с анималистичным принтом и в цвете года Mocha Mousse.

Эти три аксессуара станут неотъемлемой частью гардероба каждой модницы в 2025 году, позволяя создавать стильные, индивидуальные и запоминающиеся образы.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Индустрия моды
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