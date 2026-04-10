Как платный въезд в Москву "закроет" Россию для туристов – поездки между городами дороже билета в Турцию

В конце 2025 года в России приняли важный закон, который позволяет Москве и федеральной территории "Сириус" вводить платный въезд в отдельные районы. Официально это нужно для точечных зон вроде "Сколково" и "Москва-Сити".

Однако маленькие нововведения могут стать большой проблемой для всех водителей, считает путешественник, автор блога "Русская дорога".

Точечные меры становятся тотальными

Тревел-блогер напомнил, что в 2012 году в Москве запустили пилотный проект платной парковки всего на двух улицах. Власти обещали, что это точечная мера для разгрузки пробок.

Сегодня же платить за парковку нужно почти во всей Москве и даже за МКАДом. Цена выросла с 50 до 800 рублей в час, а примеру столицы последовали другие крупные города.

Угроза для внутреннего туризма

Сторонники борьбы с автомобилями любят приводить в пример норвежский Осло, где частично ограничивают использование машин. Однако в нашей стране без личного авто невозможно увидеть главные красоты: деревянные храмы Русского Севера, горные водопады или древние монастыри.

Эксперты говорят, что на общественном транспорте турист видит только 10% достопримечательностей. Если въезд в города станет платным, это убьет внутренний туризм, поскольку чтобы уехать в путешествие, человеку придется платить за право покинуть собственный город, считает блогер.

Если житель мегаполиса не сможет спокойно перемещаться на личном автомобиле, его путешествия будут сводиться к одной схеме: такси - аэропорт - заграничный курорт, добавил турист.

