Как по рекам края купцы из Европы добирались до Азии?

Опубликовано: 21 ноября 2025 12:41
Речная сеть работала как современная транспортная логистика с перевалочными узлами.

Основной маршрут — "из варяг в греки" — начинался в Балтийском море, затем по Неве в Ладожское озеро, далее по Волхову через пороги (здесь требовалась перегрузка товаров), потом через озеро Ильмень и далее по Ловати.

Ключевым хабом была Ладога. Здесь купцы пережидали непогоду, ремонтировали суда, нанимали лоцманов для проводки через опасные пороги.

Археологи находят здесь весы, гирьки, обломки амфор — свидетельства активной торговли. Судостроители Ладоги знали особенности разных типов судов: для Невы строили плоскодонные лодки, для Ладоги — более устойчивые к волне.

Товары двигались караванами по 5-10 судов. Это было безопаснее и эффективнее: можно было распределить грузы, помочь друг другу на волоках.

Интересно, что некоторые участки пути (особенно волоки между речными системами) обслуживались местными племенами за плату — это был их способ участия в международной торговле.

Находки арабских монет в наших краях — прямое свидетельство того, что местные жители были не пассивными наблюдателями, а активными участниками этих процессов.

Автор:
Лариса Никонова
