Как правильно сеять огурцы: семечком на бочок или острием вниз – агроном дал четкий ответ, ошибались многие

Опытный белорусский агроном Петр Ломонос в Дзен-канале Procvetok (18+) объяснил, как правильно сеять огурцы: семечком на бочок или острием вниз. Ведь от этого зависит мощность корневой системы огородной культуры, а значит и урожайность. Кроме того, эксперт поделился с дачниками секретами успешного посева огурцов. В результате зеленцы будут расти как на дрожжах до самых морозов. Урожай придется собирать бочками.

Огурцы и цифра 100

По словам агронома, огурец – это одно из немногих растений, которое тяготит к цифре 100. Ведь время от появления всходов до окончания плодоношения составляет 100 дней. Таков их период жизни. Если вы будете собирать огурцы через день, то вы соберете с 1 куста 100 зеленцов.

Требования к грунту и температуре воздуха

Огурцам нужна питательная почва. Она должна на 40% состоять из перегноя или биогумуса и на 60% – из обычного универсального грунта или раскисленного торфа.

При температуре 28-30 градусов огурцы взойдут на 3-й день. Если температура воздуха будет 20-22 градуса, то семена прорастут через неделю.

Подготовка семян

Эксперт подчеркнул, что 3-4-летние семена огурцов дают больше женских цветков и завязей, а у свежих семян больше пустоцветов. Это характерно даже для самоопыляемых гибридов.

Поэтому свежие семена важно правильно подготовить. Для этого необходимо поместить их в мешочек или марлечку и отправить в воду температурой 50 градусов. Укутать полотенцем или одеялом и оставить на 2 часа. За это время семена огурцов прогреются. Затем их следует опустить в холодную воду, чтобы они остыли.

Как правильно сеять семена: острием вниз или на бочок

После можно приступать к посеву семян. Располагать семечко лучше острием вниз, а не на бочок. Так корневая система будет более мощной. Такая особенность характерна для всех тыквенных, включая дыни и арбузы.

