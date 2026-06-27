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Как правильно ставить телефон на зарядку, чтобы не испортить батарею - главное правило

Опубликовано: 27 июня 2026 11:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как правильно ставить телефон на зарядку, чтобы не испортить батарею - главное правило
фото legion-media
Правильная зарядка продлевает жизнь смартфона в 2 раза

Кажется, что зарядка телефона — дело элементарное: воткнул кабель — и порядок. Но даже в такой привычной рутине есть свои тонкости: правильная последовательность подключения помогает подавать питание на устройство корректнее и бережнее.

Подключаем зарядку: порядок имеет значение

Специалисты советуют действовать по четкой схеме — это снижает нагрузку на электронику в самые «неспокойные» моменты, когда напряжение только стабилизируется. Вот как лучше делать:

  • сначала вставьте зарядное устройство в розетку — так адаптер успеет выровнять напряжение;
  • только после этого подключите кабель к телефону — устройство получит уже готовое, стабильное питание;
  • используйте оригинальные или сертифицированные аксессуары — они лучше защищают смартфон от скачков тока;
  • избегайте зарядки во время сильной жары или на холодных поверхностях: перепады температур тоже не идут батарее на пользу.

Отключаем без спешки

Здесь работает обратный порядок: сначала выньте кабель из телефона, а потом — адаптер из розетки. Так смартфон сразу перестаёт получать питание, а блок еще немного поработает без нагрузки — этот режим считается более щадящим для электроники.

Вывод

Соблюдение простой последовательности при подключении и отключении зарядки — это не строгое требование, а разумная привычка, которая помогает беречь устройство. Даже если современные телефоны защищены, лишние нагрузки ни к чему: лучше действовать спокойно и по порядку.

Из личного опыта:

Раньше я подключала телефон как придется — сначала кабель в смартфон, потом в розетку, и не задумывалась о нюансах. Потом узнала про переходные процессы и скачки напряжения — стала делать по правилам. Вроде мелочь, но теперь спокойнее отношусь к зарядке, да и телефон служит без сбоев уже третий год.

Ранее «Городовой» рассказывал, россиянам напомнили о мгновенном взыскании долгов без официальных решений.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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