Как праздновать Рождество Христово в Петербурге: традиции и советы  

Не только же объедаться и ходить по музеям.

Рождество Христово — особенный день, наполненный теплом и светом. В Петербурге этот праздник ощущается особенно ярко, благодаря богатой истории города и его уникальной атмосфере.

На Рождество принято было украшать дома рождественскими свечами и фигурками ангелов, напоминающими о чуде Рождения Христа. В храмах города, таких как Исаакиевский собор и Казанский кафедральный собор, и по сей день устанавливают вертепы — символические композиции, изображающие место рождения Иисуса. Посещение таких мест становится частью праздничной традиции для многих петербуржцев. Но в дореволюционные времена этим не ограничивались.

Горожане соблюдали приметы. В течение трех дней — 7, 8 и 9 января — женщинам нельзя было заниматься хозяйственными делами: стирать, убирать или шить. Это время отдыха и духовного обновления. А еще гадали, хотя церковь этого не одобряла.

Но главное, что Святки, которые начинаются с Рождества и продолжаются до Крещения (19 января), — это время милосердия, об этом петербуржцы помнят и сегодня. Многие посещают больницы и дома престарелых, дарят подарки и поздравляют друг друга с праздником, сообщает источник.