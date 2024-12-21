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Как самозанятым петербуржцам сформировать рабочий стаж: чтобы пенсия была выше или на уровне социальной

21 декабря 2024 09:29
Как самозанятым петербуржцам сформировать рабочий стаж: чтобы пенсия была выше или на уровне социальной
Как самозанятым петербуржцам сформировать рабочий стаж: чтобы пенсия была выше или на уровне социальной
Фото Городовой.ру

Есть все возможности и инфраструктура для того, чтобы побеспокоиться о будущем.

В Санкт-Петербурге, где статус самозанятого активно выбирают фрилансеры, ремесленники и другие индивидуальные специалисты, вопрос пенсионного обеспечения становится особенно актуальным. В соответствии с законодательством, самозанятые уплачивают только налог на профессиональный доход, а обязательные взносы на пенсионное страхование для них не предусмотрены.

Однако, чтобы сформировать пенсионные права, жители Северной столицы могут добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Почему это важно?

Добровольные взносы на ОПС позволяют:

  • Учитывать период самозанятости в страховом стаже;
  • Накопить индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые напрямую влияют на размер будущей пенсии.

Согласно правилам, для выхода на пенсию после 2025 года необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 ИПК.

Как начать?

Для вступления в добровольные отношения по ОПС достаточно подать заявление через:

  • Личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или Госуслуг;
  • Мобильное приложение «Мой налог»;
  • Клиентскую службу СФР.

Стоимость взносов

  • Минимальный взнос за год (для зачёта одного года в стаж): 42 878,88 руб.
  • Максимальный взнос (для накопления максимального количества ИПК): 343 031,04 руб.

Взносы можно платить единовременно или частями до 31 декабря текущего года.

Особенности для петербуржцев

Для жителей Петербурга, многие из которых работают в креативных или ремесленных сферах, возможность добровольного формирования пенсии даёт шанс обезопасить своё будущее. Сформированные пенсионные права можно отслеживать через личный кабинет на портале Госуслуг или при личном обращении в офисы МФЦ.

Помня о высоких расходах жизни в городе на Неве, уплата взносов станет важным шагом к стабильности в пенсионный период.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ПенсияСанкт-Петербург
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