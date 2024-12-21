Как самозанятым петербуржцам сформировать рабочий стаж: чтобы пенсия была выше или на уровне социальной

В Санкт-Петербурге, где статус самозанятого активно выбирают фрилансеры, ремесленники и другие индивидуальные специалисты, вопрос пенсионного обеспечения становится особенно актуальным. В соответствии с законодательством, самозанятые уплачивают только налог на профессиональный доход, а обязательные взносы на пенсионное страхование для них не предусмотрены.
Однако, чтобы сформировать пенсионные права, жители Северной столицы могут добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Почему это важно?
Добровольные взносы на ОПС позволяют:
- Учитывать период самозанятости в страховом стаже;
- Накопить индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые напрямую влияют на размер будущей пенсии.
Согласно правилам, для выхода на пенсию после 2025 года необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 ИПК.
Как начать?
Для вступления в добровольные отношения по ОПС достаточно подать заявление через:
- Личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР) или Госуслуг;
- Мобильное приложение «Мой налог»;
- Клиентскую службу СФР.
Стоимость взносов
- Минимальный взнос за год (для зачёта одного года в стаж): 42 878,88 руб.
- Максимальный взнос (для накопления максимального количества ИПК): 343 031,04 руб.
Взносы можно платить единовременно или частями до 31 декабря текущего года.
Особенности для петербуржцев
Для жителей Петербурга, многие из которых работают в креативных или ремесленных сферах, возможность добровольного формирования пенсии даёт шанс обезопасить своё будущее. Сформированные пенсионные права можно отслеживать через личный кабинет на портале Госуслуг или при личном обращении в офисы МФЦ.
Помня о высоких расходах жизни в городе на Неве, уплата взносов станет важным шагом к стабильности в пенсионный период.