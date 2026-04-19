Как сделать объем волос от корней: даже из "5 волосинок" получится густая шевелюра – 3 лайфхака от профессионала
Как сделать объем волос от корней: даже из "5 волосинок" получится густая шевелюра – 3 лайфхака от профессионала

Опубликовано: 19 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media
Как сделать быстрый объем волос от корней

Если у вас от природы прямые, мягкие и не слишком густые волосы, вы знаете, как обидно, когда к вечеру они превращаются в "сосульки". Парикмахер Наталья Кононова назвала три лайфхака, которые спасают ситуацию и добавляют объем.

Начес с вечера

Попробуйте делать легкую тупировку перед сном. После вечернего душа высушите волосы, возьмите расческу с натуральной щетиной и сделайте у корней на макушке объем.

Утром достаточно просто расчесаться. Объем останется, а волосы будут выглядеть свежими и густыми. Если они прямые, нанесите на кончики флюид, в результате чего получится стильная укладка без фена и бигуди.

Если же после сна волосы "замялись", сбрызните нижнюю треть термозащитой на водной основе, пару минут пройдитесь феном (корни не трогайте!), потом добавьте флюид на кончики - и все готово.

Мусс + холодный лак

Помойте голову специальным шампунем для объема, затем просушите волосы на 70%, уделяя особое внимание длине. Теперь нанесите мусс прямо в прикорневую зону и сушите волосы расческой для объема.

После этого пройдитесь по длине брашингом для красоты. Затем наклоните голову вниз, сбрызните корни сухим лаком и одновременно направьте на эти места струю холодного воздуха из фена. Так фиксация будет держаться долго.

Бигуди-гофре на 20 минут

Если хотите гарантированного объема на целый день, возьмите бигуди-гофре или липучки. Поставили на 20 минут - и шикарная прикорневая волна готова. Эффект особенно круто смотрится на коротких стрижках.

Ранее "Городовой" рассказал, как сделать стрелки для нависшего века.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
