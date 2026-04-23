Как только проклюнулись лилии – бегу на грядку: 4 апрельских ритуала запустят цветение – по 10 бутонов на стебле

Как ухаживать за лилиями после прорастания

Если ваши лилии только-только проклюнулись из земли, начинайте сразу же ухаживать за "принцессами" сада. Если же поддержать слабые ростки в самом начале, бутоны станут крупнее, окраска - ярче, а само цветение продлится на 2 недели дольше.

Полив

В конце апреля – начале мая лилиям жизненно необходима влага, потому что именно сейчас у них активно отрастают стеблевые корни (они расположены прямо над луковицей, на подземной части стебля). Именно они будут кормить цветок все лето и держать его прямо, сообщает "Садоеж".

Следите, чтобы верхний слой грунта был слегка влажным, но не превращайте грядку в болото. Поливайте часто и понемногу (например, через день по 2 л под куст), а не раз в неделю ведрами.

Обработка от лилейной мухи

Если в прошлом году бутоны были выедены изнутри, превращались в труху и опадали, значит, этот рыжеватый вредитель уже обосновался в вашем саду. Лилейная муха зимует в почве и выходит как раз к появлению молодых побегов.

С мухой отлично справляется препарат "Актара". Разведите 1 г на 10 л воды и просто полейте грядку. Средство впитывается корнями и делает все растение ядовитым для вредителя на 6 недель.

Защита от грибков

Весенние перепады температур, затяжные дожди и высокая влажность - рай для серой гнили, фузариоза и ржавчины лилий. Даже если пока все листья выглядят чисто, лучше перестраховаться, поскольку грибки уже могут сидеть на растительных остатках.

Можно обработать растения "Скором" (2 мл на 10 л воды), "Хорусом" (3 г на 10 л) или "Топазом" (2 мл на 10 л) по листу.

Подкормка для цветения

Лилии превосходно отзываются на азотно-калийно-фосфорное питание именно в фазе "проклюнувшихся ростков". Но важный нюанс: обычный азот вызывает бурный рост листьев в ущерб бутонам. Нам же нужно заложить цветение.

Для первой подкормки растворите 10 г монофосфата калия в 10 литрах воды. Готовым раствором полейте лилии по влажной земле из расчета 3 литра на 1 "квадрат" посадок.

После таких процедур ваши лилии выпустят по 10 бутонов на одном стебле, а вредители и болезни обойдут кусты стороной.

