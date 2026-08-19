Как ухаживать за крыжовником в августе, чтобы не остаться без ягод в следующем сезоне

Готовим кусты к будущему сезону

Август — ключевое время для заботы о крыжовнике: именно сейчас закладывается урожай следующего года. Грамотный уход защитит кусты от болезней и поможет им набраться сил перед зимой.

Разбираем основные этапы — от обрезки до подкормки — с рекомендациями опытного агронома Ксении Давыдовой.

Обрезка и уборка: убираем лишнее

Сразу после сбора ягод стоит заняться формированием куста. Удаляют старые ветки с почти чёрной корой, побеги, лежащие на земле, а также сухие, поломанные и неплодоносящие — они только тянут питание.

У молодых кустов обрезка должна быть щадящей, у взрослых можно смело убирать все старые ветви.

Опавшую листву под кустом лучше собрать: она годится для компоста, но оставлять её на месте нельзя — в ней зимуют возбудители болезней.

Обработка и полив: защищаем и поим

Если в сезон встречались больные ягоды или листья, куст нужно обработать препаратами «Тиовит Джет» или «Скор» в сухую погоду ближе к вечеру, чтобы листва успела высохнуть до росы.

При сильном поражении через полторы недели проводят повторную обработку с медьсодержащими средствами. Поливать крыжовник продолжают и после плодоношения — хотя бы раз в неделю в жару, обильно промачивая почву под корень.

Осенняя подкормка и размножение: усиливаем результат

Используйте осеннее минеральное удобрение или двойной суперфосфат: растворите стакан гранул в литре горячей (не кипящей) воды, затем 2 столовые ложки концентрата добавьте в 8–10 литров воды и полейте по влажной почве.

Для размножения пригните нижнюю ветку к земле и зафиксируйте камнем — так сформируются корни; на следующий год саженец можно отделить.

Не вносите азотные удобрения осенью: они провоцируют рост побегов, которые не успеют вызреть до холодов.

Вывод

Своевременная обрезка, обработка, полив и правильная подкормка — залог здорового куста и обильного урожая. Простые меры, выполненные в августе–начале сентября, заметно снижают риск болезней и помогают крыжовнику заложить цветочные почки. Такой подход экономит силы в будущем сезоне и делает уход системным.

Личный опыт автора

Пару лет назад пропустила обрезку крыжовника — на следующий год ягод было вдвое меньше. С тех пор стараюсь всё делать в августе, пока погода позволяет. Особенно ценю метод с отводками — он простой и почти всегда срабатывает.

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