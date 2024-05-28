Как ухаживают за собой женщины самого красивого африканского народа, которые никогда не моются

Африканок из племени химба не раз называли самыми красивыми на материке. Именно они с завидной регулярностью попадают на обложки гламурных журналов. Высокие скулы, миндалевидные глаза и идеально ровная кожа — вовсе не плод работы косметологов и стилистов. И это при том, что красавицы никогда не моются.

Чем живут племена

Химба проживают на территории Намибии поблизости от пустыни Намиб. Они намеренно отдалились от цивилизованного мира, стремясь сохранить свои традиции и обычая. Правительство страны всячески пытается оградить племя от назойливого внимания любопытствующих приезжих, многие из которых хотят увидеть самых красивых людей в Африке.

Источник фото: Legion-Media

Интересно, что попытка ассимилироваться с другими у представителей племени была. В 1980 году из-за засухи и падежа скота они были вынуждены переселиться в города в качестве беженцев. Однако спустя некоторое время все таки вернулись в пустыню, благодаря чему до сих пор сохранили свою самобытность.

Сейчас химба ведут кочевой образ жизни и занимаются скотоводством. Валютой у них служат коровы, овцы и козы.

Как женщины ухаживают за собой

Поскольку химба живут в одном из самых засушливых мест на планете, с водой приходится туго. Представители племени роют землю, чтобы добыть ее. А вот артезианские скважины, которыми предлагают воспользоваться власти, они не жалуют — считают, что такая вода подходит только для скота.

Источник фото: Legion-Media

Отсюда и исходят проблемы с гигиеной. Воспользоваться водой в племени могут только мужчины. Женщины же изобрели необычный способ оставаться чистыми, если можно так сказать. Каждое утро они обмазывают тело и волосы смесью из вулканической глины, трав и ароматных масел. Под вечер все это соскабливают и принимают так называемую дымовую ванну.

На тлеющие угли кладут веточки ароматного растения коммифоры и садятся рядом с дымом, укутавшись одеялом. В результате тело потеет, очищается и приобретает приятный запах. В конце женщины втирают кожу мазь на основе охры и животного жира, говорится на Дзен-канале History Empires.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media