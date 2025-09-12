«Болдинская осень» Пушкина: чем запомнилось 12 сентября в истории Петербурга

12 сентября — дата, отмеченная в петербургской истории разнообразными событиями, от практичных указов Петра I до знаковых достижений советской эпохи.
1715: царский указ против каблуков
В 1715 году Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.
Этот указ был продиктован заботой о деревянных покрытиях улиц Санкт-Петербурга.
Нарушителей ждали суровые наказания: “жестоко будут штрафованы”, а купцы, продававшие скобы и гвозди, — “сосланы будут на каторгу”.
1799: Джакомо Кваренги
12 сентября 1799 года великий архитектор Джакомо Кваренги подписал трехлетний контракт на работу в Петербурге.
Итальянец получил щедрое жалование и квартиру за счет казны.
1830: «Болдинская осень» Пушкина
12 сентября 1830 года Александр Пушкин отправился в Болдино, начав свой самый плодотворный творческий период, известный как “Болдинская осень”.
В письме другу поэта Петру Плетневу звучали слова:
“Осень подходит. Это любимое мое время: здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает”.
1941: «Дорога жизни» и блокадный хлеб
12 сентября 1941 года к мысу Осиновец пришвартовались две баржи, доставившие 626 тонн зерна и 116 тонн муки для блокадного Ленинграда.
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", в этот день начала действовать “Дорога жизни” — жизненно важная транспортная артерия.
Однако, этот день омрачился “вторым снижением продовольственных норм”: рабочие получали по 500 граммов хлеба, служащие и дети — по 300, иждивенцы — по 250.
1959: Атомный ледокол «Ленин»
12 сентября 1959 года в акваторию Невы вошел первый советский атомный ледокол «Ленин», построенный на Адмиралтейском судостроительном заводе.
Это было первое в мире гражданское надводное судно с ядерной силовой установкой, предназначенное для обслуживания Северного морского пути.
Проработав 30 лет, ледокол стал музеем в Мурманске.