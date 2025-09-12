Городовой / Город / «Болдинская осень» Пушкина: чем запомнилось 12 сентября в истории Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Болдинская осень» Пушкина: чем запомнилось 12 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 12 сентября 2025 08:02
Пушкин в Болдино, Петр первый против каблуков, дорога жизни
«Болдинская осень» Пушкина: чем запомнилось 12 сентября в истории Петербурга
Городовой ру

События, произошедшие в разные столетия, отражают развитие города и его жителей.

12 сентября — дата, отмеченная в петербургской истории разнообразными событиями, от практичных указов Петра I до знаковых достижений советской эпохи.

1715: царский указ против каблуков

В 1715 году Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.

Этот указ был продиктован заботой о деревянных покрытиях улиц Санкт-Петербурга.

Нарушителей ждали суровые наказания: “жестоко будут штрафованы”, а купцы, продававшие скобы и гвозди, — “сосланы будут на каторгу”.

1799: Джакомо Кваренги

12 сентября 1799 года великий архитектор Джакомо Кваренги подписал трехлетний контракт на работу в Петербурге.

Итальянец получил щедрое жалование и квартиру за счет казны.

1830: «Болдинская осень» Пушкина

12 сентября 1830 года Александр Пушкин отправился в Болдино, начав свой самый плодотворный творческий период, известный как “Болдинская осень”.

В письме другу поэта Петру Плетневу звучали слова:

“Осень подходит. Это любимое мое время: здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает”.

1941: «Дорога жизни» и блокадный хлеб

12 сентября 1941 года к мысу Осиновец пришвартовались две баржи, доставившие 626 тонн зерна и 116 тонн муки для блокадного Ленинграда.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", в этот день начала действовать “Дорога жизни” — жизненно важная транспортная артерия.

Однако, этот день омрачился “вторым снижением продовольственных норм”: рабочие получали по 500 граммов хлеба, служащие и дети — по 300, иждивенцы — по 250.

1959: Атомный ледокол «Ленин»

12 сентября 1959 года в акваторию Невы вошел первый советский атомный ледокол «Ленин», построенный на Адмиралтейском судостроительном заводе.

Это было первое в мире гражданское надводное судно с ядерной силовой установкой, предназначенное для обслуживания Северного морского пути.

Проработав 30 лет, ледокол стал музеем в Мурманске.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».