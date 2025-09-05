Как в анекдоте про голубцы: в Петростате назвали среднюю зарплату петербуржца

Петростат обнародовал свежие данные о доходах жителей Петербурга. За апрель 2025 года средняя номинальная зарплата составила 117 690 рублей. Цифра внушительная, особенно если сравнивать с мартом или с апрелем прошлого года — рост составил 3%. Однако на деле всё не так однозначно.

Эта сумма рассчитана по полному кругу организаций, включая и малый бизнес. С одной стороны, это даёт более полную картину, с другой — искажает восприятие: в одну формулу складывают доходы руководителей госкомпаний, программистов, шахтёров, айтишников и продавцов из ближайшей булочной.

Словом, как в анекдоты про голубцы, где одни едят капусту, другие мясо. А в среднем питаемяя голубцами.

Лидеры зарплатной гонки — это добыча полезных ископаемых (285 тысяч), информация и связь (207,7 тысячи), а также воздушный и водный транспорт (почти 196 тысяч).

Учитывая, что добывающая отрасль в Петербурге выглядит скорее как строчка в налоговой декларации Газпрома, чем как действующая шахта, неудивительно, что горожане отреагировали на статистику иронично.

Под новостью об «усреднённом благополучии» в интернете разгорелся настоящий народный диспут. Комментарии на Fontanka пестрят:

«Средняя — это когда у директора 600, а у нас с уборщицей по 40», «Уберите Газпром и Зенит — вот и реальная зарплата будет». Кто-то вспоминает свой IT-стаж и 75 тысяч на руки, кто-то называет медианную зарплату более честной — 75–80 тысяч рублей.

Кто-то просто сообщает: «Работаю на заводе охранником — 70 тысяч. Уборщица соседка получает 65. Где мои 117?»

Впрочем, стоит помнить, что от средней зарплаты зависят расчёты пенсий. Чем выше номинальный показатель в регионе, тем меньше баллов начисляется людям с «обычными» доходами.