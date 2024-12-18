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Как в Петербурге помогать местным приютам: все возможные способы

18 декабря 2024 17:32
Как в Петербурге помогать местным приютам: все возможные способы
Как в Петербурге помогать местным приютам: все возможные способы
Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Каждый, кто не хочет оставаться в стороне, найдет подходящий.

Бездомные животные сталкиваются с множеством трудностей: холод, голод, болезни и человеческая жестокость. Хорошо, что неравнодушные жители города создают приюты, где собак и кошек лечат, кормят и заботятся о них до тех пор, пока не найдут им новых хозяев. Так как можно помочь приютам и облегчить тяжелую жизнь обездоленных братьев наших меньших?

Пожертвования

Финансовую помощь можно оказать через денежные переводы или передачу товаров. Деньги, которые поступают в фонды помощи идут на содержание животных, а необходимые вещи включают в себя корма, одеяла, поводки, ошейники, теплую одежду, лекарства и многое другое. Важно выбирать проверенные организации, чтобы убедиться в честности использования средств. Со списком официально зарегистрированных организаций можете ознакомиться по ссылке.

Волонтерство

Помимо денег, приютам необходимы люди, готовые посвятить животным свое время и силы. Нужны фотографы, видеографы, авторы текстов, специалисты по ведению социальных сетей и другие профессионалы. Также всегда востребованы обычные добровольцы, которые могут гулять с животными, ухаживать за ними и помогать в организации мероприятий.

Регулярная поддержка особенно ценится, ведь многие животные пережили тяжелые моменты и нуждаются в восстановлении доверия к человеку. Волонтеры играют важную роль в этом процессе.

Сервис «Забота.Petshop»

Уже два года сервис «Забота.Petshop» помогает делать жизнь бездомных животных лучше. В магазинах Petshop установлены специальные корзины, куда покупатели могут класть оплаченные товары для животных. Все, что туда попадает, передается приютам Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей.

Кроме того, участникам программы возвращаются бонусы в размере 30 процентов от стоимости товаров, которые можно использовать при последующих покупках. Таким образом, каждый покупатель может внести свой вклад в улучшение условий содержания бездомных животных, просто заглянув в один из магазинов.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество ЖивотныеБлаготворительность
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