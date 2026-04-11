Как выбрать электрический садовый триммер: мощность, диаметр лески — на что еще обратить внимание

Выбираем надежный и проверенный триммер для газона

Уже сейчас, в апреле, многие дачники потянулись на участок. Но скоро придет лето, и жизнь в дачных поселках закипит с удвоенной силой. Так, сложно себе представить отдых на даче без шумящего на соседнем участке триммера. Эта садовая техника позволяет поддерживать лужайку в хорошем состоянии. Если в этом году вы решили обзавестись собственным триммером, то предлагаем при выборе обратить внимание на советы экспертов сайта club.dns-shop.ru.

Прежде чем выбрать электрический триммер, обратите внимание на следующие параметры.

Мощность

Чем больше мощность, тем лучше техника будет косить и тем быстрее вы справитесь с работой. В то же время самые мощные триммер всегда тяжелые и дорогие, поэтому ориентируйтесь на площадь участка.

Так, для непродолжительных легких работ вроде скашивания остатков под забором подойдет устройство с мощностью до 500 ВТ; для покоса травы на участке можно использовать триммер мощностью 500–1000 Вт, но многолетние сорняки он может не взять; для серьезной работы с устойчивыми сорняками используются триммеры мощностью 1000–1500 Вт; для выкашивания кустарников и поросли деревьев уместным будет аппарат мощностью от 1500 Вт.

Максимальное число оборотов

От этой характеристики зависит производительность инструмента. Чем больше число оборотов, тем легче и быстрее триммер косит траву. Между тем сравнивать корректно можно только модели одинаковой мощности, поскольку под нагрузкой обороты всегда падают, то есть чем сильнее обороты, тем меньше мощность. Следовательно, модель с низкой мощностью под нагрузкой может иметь большую скорость вращения катушки, чем слабая высокооборотная.

Вид режущего элемента

Оптимальный вариант - леска. Она хорошо косит траву в труднодоступных местах, а попадание твердых предметов не грозит ни поломкой триммера, ни повреждением оператора. Для скашивания травы выбирайте обычную тонкую леску, а вот с толстой леской будьте осторожны - она и кору может поцарапать, и подвернувшийся садовый шланг перерезать.

Еще один вариант - нож. Он больше подходит для кустарников и древесных побегов, но попадание под лезвие посторонних предметов чревато поломкой инструмента. Работать с ножом следует очень аккуратно.

Диаметр лески (мм)

Чем больше диаметр, тем легче триммер возьмет сложные заросли. Этот параметр должен соответствовать мощности. Так, леска с диаметром 1-1,5 мм используется для триммера мощностью до 500 Вт и применяется для стрижки газонной травы; 1,5-2,5 мм подходит для триммеров мощностью 500–1000 Вт и справляется с газонной травой, злаками и невысокими сорняками; леска 2,5-3,5 мм на триммерах мощностью от 1000 Вт легко скосит бурьян и многолетние сорняки.

Ширина скашивания для лески

Чем больше ширина скашивания, тем выше производительность прибора и тем быстрее вы очистите территорию. Правда, это справедливо лишь тогда, когда мощности триммера достаточно. Нередко этот показатель существенно превышает возможности двигателя, следовательно, особо гнаться за большой шириной скашивания не стоит.

Расположение двигателя

Если вы ищете компактную и мобильную модель, то выбирайте триммер с нижним расположением двигателя. Он легко скашивает траву в труднодоступных местах, однако часто такие модели имеют ограниченные вес и мощность — до 3 кг и до 600 Вт. Вариант с верхним расположением хорошо сбалансирован, его центр тяжести приходится на рукоятку, а значит и руки устают меньше, но сам аппарат намного длиннее и неповоротливее.