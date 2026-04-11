Как вырастить редис к 1 мая: советы советских агрономов – все соседи обзавидуются раннему урожаю

Правила выращивания редиса весной

Редис по праву считается одной из самых устойчивых к холоду культур. Его семена способны прорастать уже при +4…+5 °C. Молодые всходы под плёнкой выдерживают заморозки до –1…–2 °C, а в открытом грунте — кратковременное падение температуры до –2 °C. Летом растение терпит краткосрочную жару до +30 °C. Однако в зимней теплице даже умеренное тепло около +20 °C может затормозить формирование корнеплодов.

Правила ухода

Вообще, для редиса гораздо хуже превышение допустимых температур, чем понижение. В первом случае у него наблюдается усиленное образование листьев за счет корнеплодов.

Чтобы получить ранний урожай редиса, нужно выполнить ряд условий, считали советские овощеводы. Так, влажность почвы должны быть в пределах 60-70%. Регулируйте ее частотой и длительностью поливов. Весной нужно быть внимательнее к поливам, так как из-за прохладной погоды почву можно переувлажнить. А вот летом беритесь за лейку чаще, особенно в знойную погоду.

Важно не переувлажнять почву, в противном случае корнеплоды могут быть поражены бактериями и грибами.

Какая почва нужна редису

Для выращивания редиса в теплице рекомендуется 4 варианта почвосмеси:

Первый вариант:

Дерн – 40%;

перегной из навоза – 60%.

Второй вариант:

перегной из навоза – 60%;

полевая земля – 40%.

Третий вариант:

дерн – 40%;

перегной из навоза – 40%;

торф – 20%.

Четвертый вариант:

дерн – 50%;

старая земля из парника – 50%.

Когда сеять

В теплицы редис сеять можно уже в начале апреля.

«Посев проводят под зубчатый маркер 6х6 см или вразброс. Расход семян – 2-4 г на 1 кв. метр. Глубина заделки семян – 2-2,5 см», - пишут в журнале «Приусадебное хозяйство» от 1988 года.

До появления всходов температуру в парнике лучше поддерживать на уровне 15-20 градусов. Когда появятся всходы, температуру можно снизить до 8-10 градусов, чтобы предотвратить вытягивание растения. Когда появятся первые листики, верните температуру до 15-18 градусов на дневное время суток, а на ночь оставляйте 8-10 градусов.

Как подкармливать редис

В начале формирования корнеплодов рекомендуется проведение подкормки. Для этого на 10 литров воды разведите 10 г мочевины и 30 г хлористого калия. Не забывайте прореживать редиску.

