Как вырастить толстую богатырскую рассаду томатов: 4 "трюка" — и от помидоров в конце сезона отбоя нет

Чтобы получить богатый урожай томатов, необходимо грамотно действовать еще на этапе рассады. Важно ее правильно подкармливать, закалять, укреплять иммунитет, и тогда она хорошо адаптируется к уличным условиям, будет расти крепкой и мощной и в итоге порадует сладкими сочными помидорами в большом количестве. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" рассказал о четырех "фокусах", которые помогают ему выращивать здоровую урожайную рассаду.
Вот четыре дела, которые необходимо сделать на этапе рассады.
Температурные качели
Днем соблюдайте температуру 18-20 градусов, а ночью опускайте до 12-14 градусов, например, открыв форточку.
"Растение воспринимает перепад как природный сигнал. В тёплое время суток оно активно фотосинтезирует, в прохладное переключается на утолщение стебля и накопление сухого вещества. Стебель начинает толстеть буквально через два-три дня", - отмечает автор блога.
Ветер руками
Чтобы сымитировать ветровую нагрузку, раз в день "прохаживайтесь" ладонью по верхушкам рассады в течение 20 секунд на ящик. Так стебель получает нагрузку и укрепляется.
Полив снизу
Наливайте воду не сверху, а в поддон. Тогда рассада сама начнет всасывать столько влаги, сколько нужно. Корни будут тянуться вниз к воде, уходить вглубь, ветвиться. В итоге к моменту пикировки такая рассада демонстрирует корни в 2 раза разветвлённее, чем та, которую поливали сверху.
Подкормка
Растворите в 1 л теплой воды 3 капли аптечного йода, 0,5 чайной ложки борной кислоты и 1 чайную ложку древесной золы, настоите 2 часа и опрыскайте рассаду. Также можно немного полить под корень. Повторяйте процедуру каждые 5-7 дней. Такой состав укрепит иммунитет, подавит развитие грибков, обогатит растения калием и кальцием в доступной природной форме.
"Всё это вместе – температурные качели, ветровая нагрузка, нижний полив и правильная подкормка – даёт рассаду, которая приходит в грунт уже готовой. Не нужно долгой адаптации, не нужно подпирать палочками. Стоит сама", - говорит дед Егор
