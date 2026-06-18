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Как вывести пырей с участка: комплекс мер против коварного и живучего сорняка

Опубликовано: 18 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как вывести пырей с участка: комплекс мер против коварного и живучего сорняка
Как вывести пырей с участка: комплекс мер против коварного и живучего сорняка
Городовой ру
Как бороться с коварным сорняком

Пырей ползучий представляет собой огромную проблему для сельскохозяйственных угодий. Его корневая система активно распространяется по территории, конкурируя с культурными растениями за водные ресурсы и питательные вещества, что существенно затрудняет его искоренение.

Почему он такой живучий?

Корневая система пырея располагается на глубине 10–15 см и обладает высокой способностью к регенерации даже из незначительных фрагментов. Вследствие этого стандартная прополка зачастую обеспечивает лишь кратковременный результат.

Что действительно помогает:

Рекомендуется провести глубокую перекопку участка. При этом необходимо вручную удалить все корневища, чтобы исключить их дальнейшее прорастание..

Применение толстого слоя скошенной травы, картона или агроволокна способствует ограничению доступа света и постепенному подавлению роста сорных растений.

Посев сидеральных культур, таких как горчица, рожь и фацелия, способствует эффективному подавлению роста пырея и значительно улучшает структуру почвы.

Плотная посадка кабачков, тыквы или других быстрорастущих культур способствует снижению активности сорных растений.

Важным аспектом является регулярность. Однократное вмешательство редко приводит к полному решению проблемы, тогда как систематический подход позволяет постепенно очистить территорию даже от значительно разросшихся сорняков.

Ранее мы рассказали о преимуществах горячей мульчи.

Автор:
Ксения Давыдова
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