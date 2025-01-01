Как законно оставить кошек в подвале многоквартирного дома в Петербурге? Руководство для жильцов

Чтобы пережить суровые морозы, кошки часто ищут укрытия в подвалах жилых домов. Однако, соседство с уличными животными может вызывать недовольство у некоторых жителей. Возникает вопрос: законно ли вообще пускать кошек в подвалы погреться?

Законы на стороне кошек

Законодательство Российской Федерации обеспечивает определенную защиту бездомным животным, ищущих убежище в подвалах. Согласно постановлению Правительства РФ № 1498 от 23.11.2019 г., в подвалах многоквартирных домов обязательно должен быть предусмотрен хотя бы один открытый продух. Это требование направлено на обеспечение вентиляции подвальных помещений. В разъясняющем письме Минстрой дополнительно указал, что наличие продухов также необходимо для гуманного отношения к бездомным животным, которые могут использовать их в качестве укрытия.

Важно отметить, что замуровывание кошек в подвалах является незаконным и расценивается как жестокое обращение с животными, что нарушает Федеральный закон № 498.

Как законно оставить кошек в подвале?

Поскольку подвал многоквартирного дома является общим имуществом жильцов, решения о его использовании, включая пребывание в нем бездомных кошек, должны приниматься коллективно. Чтобы легально оставить кошек в подвале, необходимо:

Провести общее собрание жильцов, на котором можно будет обсудить вопрос о пребывании кошек в подвале; Назначить ответственных жильцов, которые будут заниматься кормлением кошек, их лечением (при необходимости), уборкой в подвале и стерилизацией новых прибившихся животных.

Такой подход позволит создать цивилизованные и гуманные условия для пребывания кошек в подвале, учитывая интересы всех жителей дома.