Какие овощи появился раньше картофеля и репы: и откуда они попали на наши столы

Некоторым ингредиентам летнего салата уже больше 5 тысяч лет. И речь только про их облагороженные культуры.

С наступлением лета и дачного сезона грядки вновь заполняются овощами. И хотя прилавки магазинов круглый год ломятся от продуктов, для многих нет ничего вкуснее и полезнее того, что выросло своими руками. А знаете ли вы, какие овощи считаются самыми древними на Земле — и каким образом они попали в Европу?

Редис: путешественник с неясной пропиской

Редису около пяти тысяч лет. Точной точки на карте его происхождения до сих пор никто не назвал — версий множество. Есть предположение, что в Европу он прибыл благодаря Марко Поло, вернувшемуся из Китая.

В Поднебесной и соседней Японии редис очень популярен, хотя, скорее всего, туда он добрался из Средней Азии.

Другие исследователи утверждают, что редис — потомок средиземноморской редьки, а своё «второе рождение» пережил во Франции, где и сейчас встречается на каждом шагу. Французы даже называют его «редькой по-парижски».

В России он появился в XVIII веке — как модный элемент заграничной кухни, но вскоре стал народным любимцем: проще, мягче привычной редьки, и готов созревать, пока прочие овощи ещё только просыпаются.

Капуста: из лекарства в блюдо дня

Капуста — загадочный ветеран огородов. Листовые её формы встречались в диком виде по всему миру, но культурное выращивание началось на берегах Средиземного моря примерно пять тысяч лет назад.

Интересно, что сначала её использовали вовсе не как пищу, а как природное средство для здоровья и бодрости духа.

Позже капуста прочно вошла в кухню. На Русь она пришла через колонии в Причерноморье, а к IX веку её уже активно квасили и хранили на зиму — как незаменимый витаминный источник. И до сих пор капусту у нас не только любят, но и почитают.

Огурец: овощ с библейским стажем

Историки считают огурец одним из самых древних культивируемых овощей. Его упоминают даже в Ветхом Завете — как нечто обыденное и давно известное. Родина зелёного хруста — север Индии и часть Китая. Там он растёт как дикая лиана, свисающая с деревьев.

Огурцы высоко ценили в Древнем Риме. Их выращивали при дворе Тиберия, мариновали, изучали и описывали в трактатах. На Руси огурец появился в XVI веке и сразу же пошёл «в засол» — традиция, от которой мы и сегодня не отказываемся.

Морковь: из фиолетовой в оранжевую

Около четырёх тысяч лет назад морковь выглядела совсем иначе. Её цвет варьировался от белого до насыщенно-фиолетового. Только в XVIII веке голландские селекционеры вывели привычный нам яркий оранжевый сорт — кстати, в честь правящей династии Оранских.

Родина моркови — Афганистан, где до сих пор выращивают десятки её фиолетовых разновидностей. Египтяне ели морковь, римляне любили белую, а на Руси её варили, пекли, запаривали и даже готовили десерты, как описано в старинных книгах XVI века.

Лук: символ силы и защиты

Лук всегда сопровождали легенды. Он считался мощным оберегом от зла и необходимым элементом рациона солдат. Древние шумеры писали о нём на глиняных табличках, а египтяне клялись, положив руку на луковицу. Да, именно так.

Родина лука — Средняя Азия, но его дикие формы растут и в Сибири, и в Европе. В России он стал массовым овощем с XII века и до сих пор не теряет позиций — ни в салате, ни в супе, ни в магических поверьях.