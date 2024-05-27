Какие женщины на Руси носили кокошник, и почему он стал опальным

Кокошник является частью традиционного русского костюма. Первое упоминание о нем датируется XVII веком, однако в какой-то момент его разом перестали носить. Произошло это уже в Российской Империи.

Кто носил кокошник

Слово кокошник произошло от «кокошь», что значит «курица». Считается, что такое название прижилось из-за формы головного убора, которая напоминала куриный гребешок. Также отсылка к птице могла символизировать здоровье женщины и ее плодовитость.

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Издревле кокошник носили только замужние дамы. Сперва голову покрывали, а затем надевали головной убор. Ни одна прядь не должна была выбиваться. Иначе женщина могла опозорить семью.

Источник фото: Legion-Media

Незамужние девушки украшали голову венцом, им скрывать волосы не требовалось — толстая коса могла привлечь женихов.

Из чего делали

Каркас изготавливали из бумаги, сложенной в несколько слоев, а сверху обтягивали тканью. Также в качестве основы могли использовать дерево или картон. Переднюю часть украшали вышивкой, стеклом и драгоценными камнями, на задней изображали орнаменты. Иногда сверху на кокошник надевали платок, тогда задник был не виден.

В середине XIX века хороший кокошник, обшитый жемчугом, продавали за баснословные деньги — от двух до семи тысяч серебром. Тогда же за крестьянскую избу выкладывали всего 100 серебряных. Однако до этого времени головной убор вычеркнули из обихода.

Источник фото: Legion-Media

Когда запретили

В начале XVIII века кокошник пал жертвой реформ Петра I. Подданным было приказано сменить русские платья на европейские. Поэтому представители аристократии про головной убор позабыли, зато члены купеческого сословия и крестьяне аксессуар все так же носили. Сперва он распространился на северных землях, а потом и на юге. У каждого региона были свои особенности. Где-то предпочитали кокошники с высоким гребнем где-то — цилиндрические, а где-то — в виде шапочки со сборками, говорится на портале «Культура.РФ».

Источник фото: Legion-Media

Сегодня мода на кокошники отчасти вновь вернулась. Они появляются в модных показах и в видеоклипах. Однако цены на качественный аксессуар стартуют от 60 тысяч рублей.

Источник фото: Legion-Media