Какой режим работы колоннады Исаакиевского собора?

Режим работы колоннады Исаакиевского собора отличается в зависимости от сезона.

Колоннада Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге — это не просто смотровая площадка, а настоящая архитектурная вершина, с которой открывается панорамный вид на город с высоты 43 метров. Чтобы подняться сюда, нужно преодолеть 262 ступени по винтовым лестницам. Лифта нет, поэтому подъём занимает около 10 минут.

Режим работы в 2026 году

Летний период (май — октябрь):

колоннада открыта ежедневно с 10:00 до 18:00;

вечерние подъёмы — с 18:00 до 21:30 (ежедневно, без экскурсионного обслуживания);

кассы работают до 21:00.

Зимний период (ноябрь — апрель):

колоннада открыта с 10:00 до 18:00;

выходной день — третья среда месяца.

Важно: В дождь колоннада может быть закрыта из-за плохих погодных условий.

Наверху всегда ветреннее и холоднее, чем внизу.

Интересные факты

Историческое значение. Почти полтора века колоннада была самым высоким открытым обзорным пунктом Петербурга.

Архитектурные детали. Колоннада состоит из 24 колонн длиной 14 метров каждая. С неё виден весь город как на ладони: Нева и разводные мосты, Эрмитаж и Зимний дворец, Петропавловская крепость с золотым шпилем, Адмиралтейство с «корабликом» на шпиле, Дворцовая площадь и Васильевский остров. В ясную погоду обзор достигает 10–15 км.

Лучший свет для фотографий — утром (10:30–12:00) и вечером (16:00–18:00). В полдень снимать сложно из-за яркого солнца.

Ночные экскурсии. В июне и июле работают ночные подъёмы — это уникальная возможность увидеть белые ночи с высоты птичьего полёта. Вечерние подъёмы в мае тоже атмосферны, так как солнце садится поздно.

Символика. Стоя на колоннаде, можно мысленно выстроить линию между видимыми зданиями и получить символическую структуру, на которую опирается государственная власть. Сам собор символизирует церковь, Мариинский дворец — политику, бывшее посольство Германии — дипломатию, корпуса Генштаба с «Колесницей Славы» — армию.