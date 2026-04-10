Вопросы о Петербурге / Какой режим работы колоннады Исаакиевского собора?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 ложки в лунку – и томаты забудут про вершинную гниль: особый метод посадки без подкормок и ежедневного полива Полезное
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены Полезное
88 миллионов на новые двери: что изменится на «Василеостровской» Город
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни Полезное
Поехала на поезде по тарифу "Сеньор" – сэкономила прилично: комфорт купе по цене плацкарта Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какой режим работы колоннады Исаакиевского собора?

Опубликовано: 10 апреля 2026 13:50
 Проверено редакцией
колоннада, собор
Global Look Press/Bulkin Sergey
Режим работы колоннады Исаакиевского собора отличается в зависимости от сезона.

Колоннада Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге — это не просто смотровая площадка, а настоящая архитектурная вершина, с которой открывается панорамный вид на город с высоты 43 метров. Чтобы подняться сюда, нужно преодолеть 262 ступени по винтовым лестницам. Лифта нет, поэтому подъём занимает около 10 минут.

Режим работы в 2026 году

Летний период (май — октябрь):

  • колоннада открыта ежедневно с 10:00 до 18:00;
  • вечерние подъёмы — с 18:00 до 21:30 (ежедневно, без экскурсионного обслуживания);
  • кассы работают до 21:00.

Зимний период (ноябрь — апрель):

  • колоннада открыта с 10:00 до 18:00;
  • выходной день — третья среда месяца.

Важно:

В дождь колоннада может быть закрыта из-за плохих погодных условий.
Наверху всегда ветреннее и холоднее, чем внизу.

Интересные факты

Историческое значение. Почти полтора века колоннада была самым высоким открытым обзорным пунктом Петербурга.

Архитектурные детали. Колоннада состоит из 24 колонн длиной 14 метров каждая. С неё виден весь город как на ладони: Нева и разводные мосты, Эрмитаж и Зимний дворец, Петропавловская крепость с золотым шпилем, Адмиралтейство с «корабликом» на шпиле, Дворцовая площадь и Васильевский остров. В ясную погоду обзор достигает 10–15 км.

Лучший свет для фотографий — утром (10:30–12:00) и вечером (16:00–18:00). В полдень снимать сложно из-за яркого солнца.

Ночные экскурсии. В июне и июле работают ночные подъёмы — это уникальная возможность увидеть белые ночи с высоты птичьего полёта. Вечерние подъёмы в мае тоже атмосферны, так как солнце садится поздно.

Символика. Стоя на колоннаде, можно мысленно выстроить линию между видимыми зданиями и получить символическую структуру, на которую опирается государственная власть. Сам собор символизирует церковь, Мариинский дворец — политику, бывшее посольство Германии — дипломатию, корпуса Генштаба с «Колесницей Славы» — армию.

Совет: надевайте удобную обувь — ступени узкие и местами крутые. Для малышей до 5 лет подъём может быть сложным из-за количества ступеней.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью