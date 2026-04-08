Какой самый знаменитый цирк в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге есть несколько цирков, но самым знаменитым и исторически значимым является Большой Санкт-Петербургский государственный цирк (Цирк Чинизелли) на набережной реки Фонтанки, 3. Это первый в России стационарный каменный цирк, открытый в 1877 году.

История и архитектура

Здание цирка построено по проекту архитектора Василия Кенеля по инициативе наездника и дрессировщика Гаэтано Чинизелли. Уникальность сооружения в том, что при возведении купола рекордного пролёта (49,7 м) впервые в мире не использовали поддерживающие внутренние колонны. Интерьеры поражали роскошью: малиновый бархат, позолота, зеркала, газовые люстры. В 1892 году здесь состоялась первая в России водяная пантомима с фонтанами и искусственным озером на манеже.

В советский период здание претерпело изменения: исчезли скульптуры муз на фасаде, была утрачена царская ложа. Масштабная реконструкция 2014–2015 годов вернула цирку исторический облик: укрепили фундамент и стены, обновили купол, восстановили элементы декора. В 2015 году в честь двухсотлетия Гаэтано Чинизелли зданию вернули изначальное имя — Цирк Чинизелли.

Сегодня цирк — объект культурного наследия регионального значения.

Современные представления

Программы в цирке меняются каждый сезон. В афише — зрелищные шоу с участием акробатов, дрессировщиков, воздушных гимнастов, жонглёров, клоунов и иллюзионистов. Нередко представления носят тематический характер, в них задействуют трюки с огнём, водой и световыми эффектами. В дни новогодних праздников на арене появляются сказочные герои.

В 2026 году в цирке проходят гастроли шоу «Королевский цирк» — совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. Программа отмечает 25-летие и уже покорила зрителей Владивостока, Сочи, Самары и Нижнего Новгорода.

Особенности шоу: