Увидели это на картофеле? Сразу его выбрасывайте! Признаки накопления токсина и меры предосторожности Полезное
Руки чешутся приготовить эту вкуснятину снова: кекс "Зебра" в микроволновке за 10 минут Полезное
Доставщики и подростки: Поляков за запрет электросамокатов на тротуарах Город
2 компонента в апреле - и пионы под надежной защитой: ни грибков, ни болезней - цветут краше любых роз Полезное
Названы самые подешевевшие подержанные автомобили в России: список удивил Полезное
Какой самый знаменитый цирк в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 8 апреля 2026 12:35
 Проверено редакцией
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
В Санкт-Петербурге есть несколько цирков, но самым знаменитым и исторически значимым является Большой Санкт-Петербургский государственный цирк (Цирк Чинизелли) на набережной реки Фонтанки, 3. Это первый в России стационарный каменный цирк, открытый в 1877 году.

История и архитектура

Здание цирка построено по проекту архитектора Василия Кенеля по инициативе наездника и дрессировщика Гаэтано Чинизелли. Уникальность сооружения в том, что при возведении купола рекордного пролёта (49,7 м) впервые в мире не использовали поддерживающие внутренние колонны. Интерьеры поражали роскошью: малиновый бархат, позолота, зеркала, газовые люстры. В 1892 году здесь состоялась первая в России водяная пантомима с фонтанами и искусственным озером на манеже.

В советский период здание претерпело изменения: исчезли скульптуры муз на фасаде, была утрачена царская ложа. Масштабная реконструкция 2014–2015 годов вернула цирку исторический облик: укрепили фундамент и стены, обновили купол, восстановили элементы декора. В 2015 году в честь двухсотлетия Гаэтано Чинизелли зданию вернули изначальное имя — Цирк Чинизелли.

Сегодня цирк — объект культурного наследия регионального значения.

Современные представления

Программы в цирке меняются каждый сезон. В афише — зрелищные шоу с участием акробатов, дрессировщиков, воздушных гимнастов, жонглёров, клоунов и иллюзионистов. Нередко представления носят тематический характер, в них задействуют трюки с огнём, водой и световыми эффектами. В дни новогодних праздников на арене появляются сказочные герои.

В 2026 году в цирке проходят гастроли шоу «Королевский цирк» — совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. Программа отмечает 25-летие и уже покорила зрителей Владивостока, Сочи, Самары и Нижнего Новгорода.

Особенности шоу:

  • более 100 артистов;
  • вращающийся подиум, который позволяет всем зрителям разглядеть представление в деталях;
  • номер с 9 тиграми под руководством заслуженной артистки РФ Людмилы Сурковой — единственной в стране женщины, работающей в клетке с такими хищниками;
  • лирический номер «Анна», основанный на классическом литературном произведении;
  • массивная карусель, вращающийся подиум и «Зеркальный блок», позволяющий увидеть выступление с разных сторон;
  • кульминация — выступление эстрадного Королевского балета.
  • Шоу длится около 3 часов с одним антрактом.
Автор:
Пономарева Дарина
