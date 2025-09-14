Калининград обогнал Сочи по количеству пассажиров из Петербурга: каких путешественников привлекает регион

Короткий перелет, близость европейских городов, разнообразие пляжей и мягкий климат делают Калининград более привлекательным для жителей Северной столицы.

С начала 2025 года почти миллион человек вылетели из Петербурга в Калининград. Для сравнения, в Сочи полетели только 640 тысяч.

Особенно заметно это летом — с мая по август сюда отправились 615 тысяч туристов, а на Черное море — всего 385 тысяч.

Ощущение короткого европейского отпуска

Одной из главных причин популярности Калининграда называют его месторасположение, пишет Все о путешествиях со ссылкой на директора по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши.

До Вильнюса, Риги и Варшавы — всего 360-400 километров. Это создает ощущение, что едешь не в стандартный российский город, а в мини-Европу.

Пляжи и природа

Калининградская область известна разнообразием пляжей.

Тут и ухоженные курорты с удобствами, и дикие места для уединения, и семейные пляжи с инфраструктурой, а также зоны для любителей рыбалки и дайвинга.

Кроме пляжей, важный магнит — Куршская коса с ее белыми дюнами, «танцующим лесом» и Балтийским морем. Это место часто называют жемчужиной региона, пишет Яндекс. Путешествия.

Комфортный климат

Летом в Калининграде нет изнуряющей жары, которая часто встречается на Черноморском побережье. Мягкий климат нравится и семьям с детьми, и пожилым людям.

История и культура, которые не встречаются везде

Калининград — город с богатой историей. Основанный в 1255 году как немецкий Кенигсберг, он сейчас представляет собой уникальное смешение русских и европейских традиций.

Прогулки по старым районам позволяют увидеть город в необычном для России свете.

В 2025 году Калининграду исполняется 770 лет, и многие туристы приезжают посмотреть не только пляжи, но и культурные достопримечательности.

Туристический интерес растет

Кроме билетов из Петербурга, вырос спрос на экскурсии по Калининграду.

По данным аналитиков «Авито», петербуржцы все больше покупают индивидуальные экскурсии — на них приходится 37% спроса, а групповые туры — около четверти, пишет ruwest.ru.

Не только Калининград меняет пассажиропотоки

Интересно, что на фоне роста популярности Калининграда и у других городов меняется пассажиропоток внутри страны. Стали востребованы рейсы в Тюмень, Казань, Астрахань и Волгоград.

Кто летает из Петербурга?

Самыми активными путешественниками остаются люди 35–44 лет, при этом женщин среди них на 15% больше, чем мужчин.

А Петербург традиционно остается одним из самых посещаемых городов страны. В 2025 году сюда приезжают туристы из 68 регионов России.

Лидерами по числу визитов стали Московская область, Москва и Нижегородская область.