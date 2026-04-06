Камеры против вандалов: Петербург защитит памятники нейросетью

Немного позже КГИОП проанализирует ситуацию на местах и составит список «наиболее проблемных» памятников.

КГИОП и Комитет по информатизации и связи заключили соглашение о борьбе с вандализмом на петербургских памятниках.

Теперь КГИОП подключен к «Городскому центру видеонаблюдения», который поможет обнаруживать повреждения культурных объектов и граффити на них. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Система на базе нейросети фиксирует инциденты в реальном времени и опознает нарушителей, снижая шансы на безнаказанность злоумышленников.

Доступ к видеокомплексу позволит КГИОП контролировать сохранность памятников, отслеживать соблюдение ограничений на доступ к ним и оспаривать разрешения на рекламу, искажающую исторический вид.

В ближайшее время КГИОП оценит риски и определит список наиболее уязвимых объектов для установки дополнительных камер. Пока под наблюдением находятся, например, пристань «Спуск со львами» и Медный всадник.

За вандализм против культурного наследия предусмотрена уголовная ответственность по ст. 214 УК РФ, включая арест до трех месяцев.