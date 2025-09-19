Канонерский остров в Петербурге: финское имя, военные тайны и тоннель под водой

Остров, который долго был закрыт для чужих глаз, сегодня хранит память о пушкарях, советской индустрии и мечтах о парке у моря.

Когда-то сюда можно было попасть только по воде. Сегодня Канонерский остров — это смесь индустрии, жилых дворов и планов на зелёный парк, а в его истории скрыто больше, чем кажется.

Остров не с парадной стороны

Петербург принято показывать через Невский и белые колонны дворцов, но Канонерский остров — совсем другая история. Он лежит в стороне от привычных маршрутов, за портовыми кранами и гулом судоремонтных цехов. Здесь встречаются море, техника и люди, для которых этот "кусочек земли" стал домом.

От пушкарей до "кошачьего острова"

В XVIII веке здесь был артиллерийский полигон и склады боеприпасов, поэтому место получило название Батарейный остров. Позднее закрепилось привычное "Канонерский" — от французского canonnier, пушкарь.

Но у острова есть и финское имя — Kissasaari, "кошачий остров". Вероятно, оно связано с финским населением этих мест и старой топонимической традицией. Так в одном крошечном участке города переплелись военный облик и мягкая северная легенда.

Остров-анклав

До 1983 года Канонерский был почти изолирован: сюда ходили только паромы и лодки. Всё изменилось с постройкой уникального подводного тоннеля длиной почти километр, соединившего остров с Гутуевским.

Для Петербурга это было инженерное чудо — тоннель проложили методом погружных секций. Сегодня по нему проходят тысячи машин в день, но для острова это всё ещё "артерия жизни".

Индустриальный характер

В советские годы Канонерский остров был закрытой зоной: здесь размещались корпуса судоремонтных заводов и портовые объекты. Даже сейчас, гуляя вдоль набережных, можно ощутить постапокалиптический антураж: бетонные стены, ржавые доки, вид на огромные краны.

Именно этот суровый пейзаж привлекает блогеров и фотографов, ищущих "непарадный Петербург".

Пляж и мечта о парке

Южная часть острова постепенно превращается в пространство для отдыха. Здесь есть небольшой пляж, зелёные косы и планы по созданию Канонерского парка.

Идея витает давно: превратить индустриальную окраину в новый городской оазис. Пока проект остаётся на бумаге, но местные жители и активисты верят, что у острова есть будущее не только в прошлом.