Карты в минусе: петербуржцы перешли на СБП, обнулив тренд ЦБ

В 2025 году жители Санкт-Петербурга осуществили свыше 3,2 миллиарда транзакций с использованием банковских карт, а их общая стоимость превысила 8 триллионов рублей.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России. Число платежных карт у петербуржцев к концу года выросло до 24,7 миллиона, что на 5% больше, чем в 2024-м, хотя объем операций по ним сократился на 6%, а их количество — на 5%.
Причины снижения
Спад по картам соответствует общероссийской тенденции из-за перераспределения платежных потоков: граждане переходят на Bluetooth, QR-коды, биометрию и прочие сервисы.
Рост альтернативных платежей
Так, на Северо-Западе объем переводов через Систему быстрых платежей (СБП) увеличился до 976 миллиардов рублей — на 43% по сравнению с прошлым годом, а общее число таких операций достигло 524 миллионов.