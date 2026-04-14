Карты в минусе: петербуржцы перешли на СБП, обнулив тренд ЦБ

Опубликовано: 14 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Более 3,2 миллиарда покупок совершили петербуржцы с помощью банковских карт за 2025 год. 

В 2025 году жители Санкт-Петербурга осуществили свыше 3,2 миллиарда транзакций с использованием банковских карт, а их общая стоимость превысила 8 триллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России. Число платежных карт у петербуржцев к концу года выросло до 24,7 миллиона, что на 5% больше, чем в 2024-м, хотя объем операций по ним сократился на 6%, а их количество — на 5%.

Причины снижения

Спад по картам соответствует общероссийской тенденции из-за перераспределения платежных потоков: граждане переходят на Bluetooth, QR-коды, биометрию и прочие сервисы.

Рост альтернативных платежей

Так, на Северо-Западе объем переводов через Систему быстрых платежей (СБП) увеличился до 976 миллиардов рублей — на 43% по сравнению с прошлым годом, а общее число таких операций достигло 524 миллионов.

Юлия Аликова
