Каток, горка и фестивали в Никольских рядах: до каких пор в Петербурге будет атмосфера волшебства

С 1 декабря 2024 года до 1 марта 2025 года двор «Никольских рядов» в Санкт-Петербурге стал настоящим центром зимних развлечений. Здесь объединились уютные зимние традиции, современная инфраструктура и праздничное настроение. Организаторы создали атмосферу, способную порадовать и детей, и взрослых.
Каток мечты
Каток площадью 600 м² — главная звезда зимнего сезона. Особенность — возможность кататься даже при плюсовых температурах благодаря современной технологии заливки льда. Для начинающих предусмотрены «ледовые помощники» в виде фигурок животных, которые помогают удерживать равновесие. Кататься можно со своими коньками или взять их напрокат, а для удобства посетителей работают камеры хранения и места для переобувания.
Новогодняя сказка
Центром праздничного двора стала нарядная 7-метровая ёлка, окружённая гирляндами и зимними декорациями. Поблизости расположена венецианская карусель, ставшая ярким элементом фотосессий. Гости также могут попробовать свои силы в тире, посетить караоке-станции или заглянуть в фотобудки. Атмосферу дополняют фудтраки с горячими блюдами и напитками.
Тёплый павильон для мероприятий
Зимний дворик дополнил просторный павильон с системой климат-контроля. Здесь можно провести праздники, корпоративы или другие мероприятия, полностью организованные командой «Никольских рядов». Удобная инфраструктура включает звуковое и осветительное оборудование, а также возможность зонирования пространства.
Фестиваль RADIOSESSION
С 2 по 8 января 2025 года двор превратится в центр новогоднего радиофестиваля. Ведущие радиостанции страны проведут эфиры с участием звёзд, а для гостей подготовили концерты артистов, детские представления и встречи с Дедом Морозом. На катке устроят дискотеку, а каждый вечер завершится выступлениями звёзд, включая Алёну Швец, «Отпетых мошенников» и других артистов.
Как посетить?
- Вход на территорию двора: свободный.
- Билеты на каток, карусель и тиры: можно приобрести на месте или онлайн.
- Адрес: ул. Садовая, д. 62. Ближайшие станции метро — «Садовая», «Сенная площадь», «Спасская».
Зима в Никольских рядах — это место, где оживают новогодние чудеса. Не упустите возможность провести время в атмосфере сказки и праздника.