Как украсить елку на Новый год-2027: 3 главных тренда - Огненная Коза одобрит

Основные тренды, которые касаются украшения елки на Новый год-2027

Елка является главным символом Нового года, из-за чего ее украшению нужно уделить особое внимание. 2027-й станет годом Огненной Козы. На предстоящий праздник стоит рассмотреть несколько трендовых идей, которые также понравятся и символу года.

Ретро-стиль

Если у вас есть винтажные игрушки из стекла, которые использовались в СССР, то вы точно насладитесь украшением елки. На Новый год-2027 ретро-стиль станет одним из самых удачных. Если старых игрушек нет, то можно приобрести их реплики на маркетплейсах и в крупных магазинах.

Экостиль

Огненная Коза выступает за натуральность, поэтому ей точно придется по нраву экостиль. Попробуйте украсить елку шишками, сушеными апельсиновыми кружочками, игрушками из бумаги, перьями. Праздничное дерево в таком стиле смотрится очень уютно.

Украшение по спирали

Для этого варианта потребуется создать каркас из проволоки, примерить его на елку, после чего начать обматывать металл гирляндой. При таком украшении стоит выбирать красные, золотые расцветки шаров. Гирлянда должна иметь теплое свечение.

Важно: откажитесь от использования игрушек, мишуры и гирлянд холодных оттенков. Огненная Коза предпочитает только теплые цвета. Это правило распространяется и на украшение интерьера, сообщает thegirl.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова намерена наряжать елку в экостиле. Шишки можно набрать в лесу, прикрепить к ним нитку. Апельсиновые кружочки также получится засушить самостоятельно, используя для этого духовку или сушилку. Такой вариант украшения является дешевым, если делать все самостоятельно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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