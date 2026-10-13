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Пенсию за стаж до 2002 года увеличат: сколько добавят и как пересчитать

Опубликовано: 13 октября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Пенсию за стаж до 2002 года увеличат: сколько добавят и как пересчитать
Пенсию за стаж до 2002 года увеличат: сколько добавят и как пересчитать
Legion-Media
Пенсионные права, заработанные до 2002 года, продолжают влиять на выплаты.

Валоризация — переоценка стажа — была проведена в 2010 году, но прибавку получают все, у кого есть такой период работы. Дополнительных заявлений для этого не требуется: перерасчет делают автоматически, пишет источник.

Как работает доплата за советский стаж

Механизм простой. Если есть хотя бы один день официальной работы до 1 января 2002 года, расчетный капитал увеличивают на 10%. За каждый полный год стажа до 1991 года добавляют еще по 1%. Например, 15 лет советской работы дают 25% прибавки: 10% базовых плюс 15% за годы. Ограничений по количеству учитываемых лет нет.

Какие периоды включают в стаж

Страховой стаж — это не только завод или офис. В него входят:

  • служба в армии;
  • уход за ребенком до полутора лет;
  • уход за инвалидом или пожилым родственником;
  • переезд с супругом-военнослужащим в местность без работы;
  • жизнь за границей, если супруг служил в посольстве.

За эти периоды государство начисляет пенсионные баллы.

Что делать, если расчет кажется неполным

Массовая валоризация прошла в 2010 году, но ошибки случаются. Если в выписке из лицевого счета не хватает подтвержденных периодов работы, нужно обратиться в Социальный фонд с документами. Иногда подтвердить стаж можно только через суд. После проверки фонд проведет перерасчет с учетом всех недостающих лет и валоризации.

Важно: за советский стаж не существует отдельной кнопки или заявления. Все, что положено, уже учтено автоматически. Если сомневаетесь в правильности расчета, закажите выписку и сравните данные с трудовой книжкой.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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