Пенсию за стаж до 2002 года увеличат: сколько добавят и как пересчитать

Пенсионные права, заработанные до 2002 года, продолжают влиять на выплаты.

Валоризация — переоценка стажа — была проведена в 2010 году, но прибавку получают все, у кого есть такой период работы. Дополнительных заявлений для этого не требуется: перерасчет делают автоматически, пишет источник.

Как работает доплата за советский стаж

Механизм простой. Если есть хотя бы один день официальной работы до 1 января 2002 года, расчетный капитал увеличивают на 10%. За каждый полный год стажа до 1991 года добавляют еще по 1%. Например, 15 лет советской работы дают 25% прибавки: 10% базовых плюс 15% за годы. Ограничений по количеству учитываемых лет нет.

Какие периоды включают в стаж

Страховой стаж — это не только завод или офис. В него входят:

служба в армии;

уход за ребенком до полутора лет;

уход за инвалидом или пожилым родственником;

переезд с супругом-военнослужащим в местность без работы;

жизнь за границей, если супруг служил в посольстве.

За эти периоды государство начисляет пенсионные баллы.

Что делать, если расчет кажется неполным

Массовая валоризация прошла в 2010 году, но ошибки случаются. Если в выписке из лицевого счета не хватает подтвержденных периодов работы, нужно обратиться в Социальный фонд с документами. Иногда подтвердить стаж можно только через суд. После проверки фонд проведет перерасчет с учетом всех недостающих лет и валоризации.

Важно: за советский стаж не существует отдельной кнопки или заявления. Все, что положено, уже учтено автоматически. Если сомневаетесь в правильности расчета, закажите выписку и сравните данные с трудовой книжкой.