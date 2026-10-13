Снежные заносы или возвращение тепла: какую погоду ждать по народным приметам на Покров

По погоде на Покров крестьяне строили прогнозы на всю предстоящую зиму

14 октября, когда православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в народном календаре считался переломным днём. Его называли поворотом на зиму. По погоде в этот праздник крестьяне строили прогнозы на всю предстоящую зиму.

Что говорил первый снег

Раннюю зиму с обильными снегопадами сулил снег, выпавший на Покров. Если снегопад был густым и пушистым — верили, что он уже не растает, покроет землю до весны. Отсутствие снега до праздничного дня означало, что зима задержится до декабря. Снег с дождём, напротив, воспринимали как предвестник скорого потепления.

Листва на деревьях

Смотрели и на то, как деревья расстаются с листвой. Если берёзы и дубы уже сбросили "одежды", зиму ожидали умеренную и снежную. Но если листья ещё держались на ветках, то ждали сильных морозов. Быстрый и дружный листопад говорил о раннем приходе холодов и суровой зиме.

Поведение птиц

Журавли, улетевшие до Покрова, тоже указывали на раннюю и студёную зиму. Если птицы кружили над домами или отправлялись в путь позже, зима должна была быть тёплой. Вороны и галки, сбивавшиеся в стаи на нижних ветках, а также нахохлившиеся воробьи намекали на близкие заморозки.

Другие природные подсказки

Обильный урожай крупной рябины считался знаком холодной и снежной зимы. Мелкая рябина, наоборот, говорила о мягкой зиме без сильных морозов и обильного снега. Если мороз ударял в этот день, то означал, что зима придёт рано и будет злой.

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